РБК: в России сократилось количество «аэропортов-миллионников»

Крупнейший в России авиаперевозчик – группа «Аэрофлот» (входят компании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в 2024 г. перевезла 55,3 млн пассажиров. Это на 16,8% больше, чем в 2023 г. На внутренних линиях перевезено 42,6 млн пассажиров (рост на 12,8% к уровню 2023 г.), на международных линиях – 12,7 млн (рост на 32,7%). Пассажиропоток «Ютэйр» вырос на 6% до 6,4 млн человек. Количество пассажиров на международных рейсах «Ютэйр» увеличилось на 15%, на внутренних маршрутах прирост составил 3%.