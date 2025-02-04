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РБК: в России сократилось количество «аэропортов-миллионников»

Ведомости

По итогам 2024 г. в России сократилось число «аэропортов-миллионников» – аэропортов с пассажиропотоком более 1 млн человек осталось 30. Об этом пишет РБК со ссылкой на операторов аэропортов.

В топ-5 рейтинга по числу обслуженных пассажиров вошли: московский аэропорт Шереметьево (рост на 20%, до 43,92 млн пассажиров), петербургский Пулково (рост на 3%, до 20,9 млн), московские Внуково (рост на 11%, до 16 млн) и Домодедово (падение на 21,9%, до 15,6 млн), а также аэропорт Сочи (падение на 1,3%, до 13,7 млн).

Далее идут аэропорты Новосибирска (9,3 млн пассажиров по итогам 2024 г.), Екатеринбурга (8,5 млн), Казани (5,4 млн), Минеральных Вод (4,86 млн), Калининграда (4,81 млн). 

Выбыл из рейтинга «миллионников» аэропорт Грозного – с 1 млн до 951 500 пассажиров (падение на 5,4%). РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани пишет, что снижение связано с «стесненными условиями работы» из-за строительства нового терминала и новой полосы. По оценкам издания, аэропорт может вернуться в рейтинг в 2025 г.

Помимо аэропорта Грозного в рейтинг «аэропортов-миллионников» могут попасть аэропорты Владикавказа (рост на 2,6%, до 940 000 человек по итогам 2024 г.), Елизово (Петропавловск-Камчатский, рост на 2,6%, до 931 000) и Благовещенска (рост на 1,5%, до 928 000 пассажиров).

«Ведомости» со ссылкой на главу Росавиации Дмитрия Ядрова писали, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 г. вырос на 5% до 111,3 млн человек. При этом еще в конце декабря ведомство прогнозировало пассажиропоток в 110,8 млн пассажиров, в том числе на внутренних линиях (ВВЛ) – 84,2 млн пассажиров, на международных (МВЛ) – 26,6 млн.

Крупнейший в России авиаперевозчик – группа «Аэрофлот» (входят компании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в 2024 г. перевезла 55,3 млн пассажиров. Это на 16,8% больше, чем в 2023 г. На внутренних линиях перевезено 42,6 млн пассажиров (рост на 12,8% к уровню 2023 г.), на международных линиях – 12,7 млн (рост на 32,7%). Пассажиропоток «Ютэйр» вырос на 6% до 6,4 млн человек. Количество пассажиров на международных рейсах «Ютэйр» увеличилось на 15%, на внутренних маршрутах прирост составил 3%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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