РБК: в России сократилось количество «аэропортов-миллионников»
В топ-5 рейтинга по числу обслуженных пассажиров вошли: московский аэропорт Шереметьево (рост на 20%, до 43,92 млн пассажиров), петербургский Пулково (рост на 3%, до 20,9 млн), московские Внуково (рост на 11%, до 16 млн) и Домодедово (падение на 21,9%, до 15,6 млн), а также аэропорт Сочи (падение на 1,3%, до 13,7 млн).
Далее идут аэропорты Новосибирска (9,3 млн пассажиров по итогам 2024 г.), Екатеринбурга (8,5 млн), Казани (5,4 млн), Минеральных Вод (4,86 млн), Калининграда (4,81 млн).
Выбыл из рейтинга «миллионников» аэропорт Грозного – с 1 млн до 951 500 пассажиров (падение на 5,4%). РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани пишет, что снижение связано с «стесненными условиями работы» из-за строительства нового терминала и новой полосы. По оценкам издания, аэропорт может вернуться в рейтинг в 2025 г.
Помимо аэропорта Грозного в рейтинг «аэропортов-миллионников» могут попасть аэропорты Владикавказа (рост на 2,6%, до 940 000 человек по итогам 2024 г.), Елизово (Петропавловск-Камчатский, рост на 2,6%, до 931 000) и Благовещенска (рост на 1,5%, до 928 000 пассажиров).
«Ведомости» со ссылкой на главу Росавиации Дмитрия Ядрова писали, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 г. вырос на 5% до 111,3 млн человек. При этом еще в конце декабря ведомство прогнозировало пассажиропоток в 110,8 млн пассажиров, в том числе на внутренних линиях (ВВЛ) – 84,2 млн пассажиров, на международных (МВЛ) – 26,6 млн.
Крупнейший в России авиаперевозчик – группа «Аэрофлот» (входят компании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в 2024 г. перевезла 55,3 млн пассажиров. Это на 16,8% больше, чем в 2023 г. На внутренних линиях перевезено 42,6 млн пассажиров (рост на 12,8% к уровню 2023 г.), на международных линиях – 12,7 млн (рост на 32,7%). Пассажиропоток «Ютэйр» вырос на 6% до 6,4 млн человек. Количество пассажиров на международных рейсах «Ютэйр» увеличилось на 15%, на внутренних маршрутах прирост составил 3%.