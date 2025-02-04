Росавиация заявила об отсутствии рисков для работы «Домодедово»
Аэропорт «Домодедово» продолжает работу в штатном режиме после подачи иска Генпрокуратурой к владельцам воздушной гавани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, производственные процессы «Домодедово» не останавливаются, а пассажирские и грузовые рейсы выполняются по расписанию полетов. Росавиация держит деятельность аэропорта на постоянном контроле.
«Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют», – отметил Кореняко.
«Ведомости» со ссылкой на иск писали, что Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», владеющей группой операционных компаний «Домодедово», и признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы. Иск ведомства к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану был зарегистрирован 28 января. Первое заседание в Арбитражном суде Московской области назначено на 28 февраля.
По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем – иск ведомства связан именно с этим, а не с деприватизацией, указал источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления. Представитель «Домодедово» уточнил «Ведомостям», что аэропорт строго соблюдает все требования действующего законодательства.
30 января Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры наложил арест на имущество группы «Домодедово», а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану.