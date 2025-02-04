Росавиация заявила об отсутствии рисков для работы «Домодедово»

«Ведомости» со ссылкой на иск писали, что Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», владеющей группой операционных компаний «Домодедово», и признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы. Иск ведомства к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану был зарегистрирован 28 января. Первое заседание в Арбитражном суде Московской области назначено на 28 февраля.