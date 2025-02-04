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Росавиация заявила об отсутствии рисков для работы «Домодедово»

Ведомости

Аэропорт «Домодедово» продолжает работу в штатном режиме после подачи иска Генпрокуратурой к владельцам воздушной гавани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, производственные процессы «Домодедово» не останавливаются, а пассажирские и грузовые рейсы выполняются по расписанию полетов. Росавиация держит деятельность аэропорта на постоянном контроле.

«Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют», – отметил Кореняко.

«Ведомости» со ссылкой на иск писали, что Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», владеющей группой операционных компаний «Домодедово», и признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы. Иск ведомства к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану был зарегистрирован 28 января. Первое заседание в Арбитражном суде Московской области назначено на 28 февраля.

По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем – иск ведомства связан именно с этим, а не с деприватизацией, указал источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления. Представитель «Домодедово» уточнил «Ведомостям», что аэропорт строго соблюдает все требования действующего законодательства.

30 января Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры наложил арест на имущество группы «Домодедово», а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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