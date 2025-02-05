Минтранс проведет проверку танкерного флота России
Минтранс России по поручению президента РФ Владимира Путина организует проверки в отношении судоходных компаний, которые эксплуатируют суда танкерного флота. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Проведение мероприятий поручено Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. В рамках проверок Ространснадзор оценит соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
Проверка коснется порядка 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота. Ожидается, что контрольные мероприятия завершатся до начала навигации 2025 г. Минтранс также проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и мазута морским и внутренним водным транспортом.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. По данным Ространснадзора, оба судна находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. В результате крушения произошел разлив значительного количества мазута. МЧС сообщало о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с инцидентом.
25 января вице-премьер России Виталий Савельев сообщил о завершении откачки нефтепродуктов из «Волгонефти 239». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что специалисты приступили к разбору судна. Работы по его демонтажу планируют завершить до конца марта.