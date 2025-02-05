Минтранс проведет проверку танкерного флота России

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. По данным Ространснадзора, оба судна находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. В результате крушения произошел разлив значительного количества мазута. МЧС сообщало о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с инцидентом.