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Минтранс проведет проверку танкерного флота России

Ведомости

Минтранс России по поручению президента РФ Владимира Путина организует проверки в отношении судоходных компаний, которые эксплуатируют суда танкерного флота. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Проведение мероприятий поручено Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. В рамках проверок Ространснадзор оценит соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.

Проверка коснется порядка 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота. Ожидается, что контрольные мероприятия завершатся до начала навигации 2025 г. Минтранс также проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и мазута морским и внутренним водным транспортом.

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. По данным Ространснадзора, оба судна находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. В результате крушения произошел разлив значительного количества мазута. МЧС сообщало о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с инцидентом.

25 января вице-премьер России Виталий Савельев сообщил о завершении откачки нефтепродуктов из «Волгонефти 239». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что специалисты приступили к разбору судна. Работы по его демонтажу планируют завершить до конца марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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