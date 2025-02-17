«Ъ»: Минэнерго просит продлить ряду производителей бензина разрешение на экспорт
Минэнерго предложило правительству РФ продлить до конца лета разрешение на экспорт бензина для его крупных производителей, которое должно завершиться в конце февраля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Собеседники газеты, близкие к правительству, рассказали, что вопрос будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Александра Новака 20 февраля. «Интерфакс» со ссылкой на источники также сообщает, что на этом совещании планируется рассмотреть возможность полного запрета на экспорт бензина с марта. Под исключение попали поставки производителей, переработавших в 2022 г. свыше 1 млн т нефти по межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов.
С 1 марта 2024 г. правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и увеличило нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Меры были призваны поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке. С конца мая до августа ограничения были приостановлены и с сентября возобновлены. Временный запрет на экспорт бензина действовал до 31 января текущего года, а затем был продлен до 28 февраля.