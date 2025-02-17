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«Ъ»: Минэнерго просит продлить ряду производителей бензина разрешение на экспорт

Ведомости

Минэнерго предложило правительству РФ продлить до конца лета разрешение на экспорт бензина для его крупных производителей, которое должно завершиться в конце февраля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Собеседники газеты, близкие к правительству, рассказали, что вопрос будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Александра Новака 20 февраля. «Интерфакс» со ссылкой на источники также сообщает, что на этом совещании планируется рассмотреть возможность полного запрета на экспорт бензина с марта. Под исключение попали поставки производителей, переработавших в 2022 г. свыше 1 млн т нефти по межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов.

С 1 марта 2024 г. правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и увеличило нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Меры были призваны поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке. С конца мая до августа ограничения были приостановлены и с сентября возобновлены. Временный запрет на экспорт бензина действовал до 31 января текущего года, а затем был продлен до 28 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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