«Ъ»: Минэнерго просит продлить ряду производителей бензина разрешение на экспорт

Собеседники газеты, близкие к правительству, рассказали, что вопрос будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Александра Новака 20 февраля. «Интерфакс» со ссылкой на источники также сообщает, что на этом совещании планируется рассмотреть возможность полного запрета на экспорт бензина с марта. Под исключение попали поставки производителей, переработавших в 2022 г. свыше 1 млн т нефти по межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов.