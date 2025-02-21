Росатом допустил работу с недружественными странами в случае сделки по Украине

21 февраля Reuters сообщило, что в последние месяцы представители России и США тайно встречались в Швейцарии для проведения неофициальных переговоров о конфликте на Украине. Собеседники агентства уточнили, что встречи проводились с момента победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября 2024 г. Их детали остаются неизвестными, как и присутствие на них представителей Украины.