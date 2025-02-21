Росатом допустил работу с недружественными странами в случае сделки по Украине
Росатом в случае заключения мирного соглашения по Украине готов обсудить сотрудничество с недружественными странами в атомной сфере. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на Форуме будущих технологий.
«В случае заключения мирных соглашений, учитывающих интересы Российской Федерации, мы обязательно обсудим взаимодействие и в ядерной сфере с нашими зарубежными партнерами, которые находятся пока в лагере недружественных стран», – отметил Лихачев (цитата по ТАСС).
18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. На встрече Россию представляли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
21 февраля Reuters сообщило, что в последние месяцы представители России и США тайно встречались в Швейцарии для проведения неофициальных переговоров о конфликте на Украине. Собеседники агентства уточнили, что встречи проводились с момента победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября 2024 г. Их детали остаются неизвестными, как и присутствие на них представителей Украины.