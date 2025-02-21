Еврокомиссия назвала долю российского газа на рынке ЕС
Россия поставляет в Евросоюз 13% от потребляемого на территории объединения газа. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.
По ее словам, новый план отказа от газа РФ появится в ближайшие недели. Она пояснила, что покупают газ у России не страны Евросоюза, а компании, которые делают это по «слишком привлекательным, низким ценам».
При этом Еврокомиссия намерена полностью отключить страны Евросоюза от газа из РФ, добавила представитель.
В феврале стало известно, что биржевая цена на газ в Евросоюзе впервые с 2023 г. превысила $600 за 1000 куб. м. Стоимость мартовских фьючерсов на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах в течение дня 10 февраля поднималась до 58,6 евро за 1 МВт ч, т. е. примерно до $625 за 1000 куб. м, что соответствует максимальному показателю с начала февраля 2023 г.