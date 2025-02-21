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Еврокомиссия назвала долю российского газа на рынке ЕС

Ведомости

Россия поставляет в Евросоюз 13% от потребляемого на территории объединения газа. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

По ее словам, новый план отказа от газа РФ появится в ближайшие недели. Она пояснила, что покупают газ у России не страны Евросоюза, а компании, которые делают это по «слишком привлекательным, низким ценам».

При этом Еврокомиссия намерена полностью отключить страны Евросоюза от газа из РФ, добавила представитель.

В феврале стало известно, что биржевая цена на газ в Евросоюзе впервые с 2023 г. превысила $600 за 1000 куб. м. Стоимость мартовских фьючерсов на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах в течение дня 10 февраля поднималась до 58,6 евро за 1 МВт ч, т. е. примерно до $625 за 1000 куб. м, что соответствует максимальному показателю с начала февраля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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