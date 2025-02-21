Еврокомиссия назвала долю российского газа на рынке ЕС

В феврале стало известно, что биржевая цена на газ в Евросоюзе впервые с 2023 г. превысила $600 за 1000 куб. м. Стоимость мартовских фьючерсов на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах в течение дня 10 февраля поднималась до 58,6 евро за 1 МВт ч, т. е. примерно до $625 за 1000 куб. м, что соответствует максимальному показателю с начала февраля 2023 г.