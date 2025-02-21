ФАС снизит ценовой порог рассматриваемых закупок до 500 млн рублей

В настоящее время территориальные органы ФАС передают в центральный аппарат жалобы, касающиеся закупок с начальной максимальной ценой контракта от 700 млн руб. Но этот порог хотят снизить на 200 млн руб. Речь идет о закупках, проводимых в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ.