ФАС снизит ценовой порог рассматриваемых закупок до 500 млн рублей
ФАС планирует снизить ценовой порог для рассматриваемых центральным аппаратом закупок до 500 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время территориальные органы ФАС передают в центральный аппарат жалобы, касающиеся закупок с начальной максимальной ценой контракта от 700 млн руб. Но этот порог хотят снизить на 200 млн руб. Речь идет о закупках, проводимых в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ.
На данный момент проект приказа уже размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
«Эта мера направлена на усиление контрольной деятельности, формирование однородной правоприменительной практики и недопущение возможных нарушений при проведении крупных закупочных процедур», – отметили в антимонопольном ведомстве.
17 февраля ФАС выявила сговор при закупке угля в Камчатском крае на сумму 1,5 млрд руб. Признаки нарушения антимонопольного законодательства там выявили при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона.