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ФАС снизит ценовой порог рассматриваемых закупок до 500 млн рублей

Ведомости

ФАС планирует снизить ценовой порог для рассматриваемых центральным аппаратом закупок до 500 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время территориальные органы ФАС передают в центральный аппарат жалобы, касающиеся закупок с начальной максимальной ценой контракта от 700 млн руб. Но этот порог хотят снизить на 200 млн руб. Речь идет о закупках, проводимых в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ.

На данный момент проект приказа уже размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Эта мера направлена на усиление контрольной деятельности, формирование однородной правоприменительной практики и недопущение возможных нарушений при проведении крупных закупочных процедур», – отметили в антимонопольном ведомстве.

17 февраля ФАС выявила сговор при закупке угля в Камчатском крае на сумму 1,5 млрд руб. Признаки нарушения антимонопольного законодательства там выявили при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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