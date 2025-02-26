Маск занял первую строчку рейтинга супермиллиардеров
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск занял первую строчку в рейтинге супермиллиардеров, его состояние оценили в $419,4 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитической компании Altrata.
Всего в список богатейших людей планеты попали 24 человека. Второе место занял глава Amazon Джефф Безос с состоянием $263,8 млрд, на третьей строчке расположился основатель и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно, состояние которого составляет $238,9 млрд.
Четвертое место в перечне супермиллиардеров досталось главе корпорации Oracle Ларри Эллисону – обладателю $237 млрд. Основатель корпорации Meta
Отмечается, что супермиллиардером считается человек с состоянием в $50 млрд и более. Согласно данным Altrata, на начало февраля состояние 24 супермиллиардеров из списка составляло свыше 16% от всех богатств миллиардеров. В 2014 г. этот показатель равнялся 4%.
«Их совокупный чистый капитал составил $3,3 трлн, что эквивалентно номинальному ВВП Франции. Из этих 24 человек 16 были квалифицированы как санти-миллиардеры, что означает, что их чистый капитал составляет не менее $100 млрд», – говорится в материале.
В конце января был опубликован список богатейших людей мира по версии Forbes. Маск также занял первое место – тогда его состояние оценивалось в $413 млрд. Вторая строчка в рейтинге досталась Безосу ($227,5 млрд), а третья – Цукербергу ($227,1 млрд). Эллисон попал на четвертую строчку ($207,7 млрд), а Арно – на пятую ($184,7 млрд).