Маск занял первую строчку рейтинга супермиллиардеров

Отмечается, что супермиллиардером считается человек с состоянием в $50 млрд и более. Согласно данным Altrata, на начало февраля состояние 24 супермиллиардеров из списка составляло свыше 16% от всех богатств миллиардеров. В 2014 г. этот показатель равнялся 4%.