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Маск занял первую строчку рейтинга супермиллиардеров

Ведомости

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск занял первую строчку в рейтинге супермиллиардеров, его состояние оценили в $419,4 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитической компании Altrata.

Всего в список богатейших людей планеты попали 24 человека. Второе место занял глава Amazon Джефф Безос с состоянием $263,8 млрд, на третьей строчке расположился основатель и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно, состояние которого составляет $238,9 млрд.

Четвертое место в перечне супермиллиардеров досталось главе корпорации Oracle Ларри Эллисону – обладателю $237 млрд. Основатель корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг с состоянием $220,8 млрд замкнул пятерку лидеров.

Отмечается, что супермиллиардером считается человек с состоянием в $50 млрд и более. Согласно данным Altrata, на начало февраля состояние 24 супермиллиардеров из списка составляло свыше 16% от всех богатств миллиардеров. В 2014 г. этот показатель равнялся 4%.

«Их совокупный чистый капитал составил $3,3 трлн, что эквивалентно номинальному ВВП Франции. Из этих 24 человек 16 были квалифицированы как санти-миллиардеры, что означает, что их чистый капитал составляет не менее $100 млрд», – говорится в материале.

В конце января был опубликован список богатейших людей мира по версии Forbes. Маск также занял первое место – тогда его состояние оценивалось в $413 млрд. Вторая строчка в рейтинге досталась Безосу ($227,5 млрд), а третья – Цукербергу ($227,1 млрд). Эллисон попал на четвертую строчку ($207,7 млрд), а Арно – на пятую ($184,7 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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