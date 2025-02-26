ЕС отложил ввод системы отслеживания российских алмазов

С начала 2024 г. в ЕС действуют ограничения на импорт российских драгоценных камней. С 1 марта 2025 г. эти ограничения должны были распространиться на бриллианты весом от 1 карата, которые были огранены за пределами РФ, а с 1 сентября – на камни от 0,5 карата. Однако запуск системы отслеживания откладывался уже несколько раз.