ЕС отложил ввод системы отслеживания российских алмазов
Европейский Союз решил отложить внедрение системы обязательного отслеживания российских алмазов до 1 января 2026 г. Об этом сообщает отраслевое агентство Rapaport.
С начала 2024 г. в ЕС действуют ограничения на импорт российских драгоценных камней. С 1 марта 2025 г. эти ограничения должны были распространиться на бриллианты весом от 1 карата, которые были огранены за пределами РФ, а с 1 сентября – на камни от 0,5 карата. Однако запуск системы отслеживания откладывался уже несколько раз.
Новая система обязывает компании предоставлять «доказательства на основе отслеживания» для ввоза драгоценных камней. В Еврокомиссии поясняли, что информация о происхождении алмазов должна быть зафиксирована в реестре, который будет аналогичен банковской системе SWIFT.
В Антверпенском мировом алмазном центре (AWDC) отмечают, что отсрочка предоставит алмазным компаниям дополнительное время для подготовки. При этом на рынке все еще присутствует неопределенность относительно работы и управления новой системой.
21 января «Ведомости» писали, что экспорт российских алмазов в Индию в январе – октябре 2024 г. снизился на 17% в годовом выражении до 5,2 млн каратов. Хотя в первом полугодии ситуация была другой – поставки росли. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев отмечал, что индийские огранщики, накопившие значительные запасы алмазов, сейчас испытывают трудности с оборотным капиталом.