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ЕС отложил ввод системы отслеживания российских алмазов

Ведомости

Европейский Союз решил отложить внедрение системы обязательного отслеживания российских алмазов до 1 января 2026 г. Об этом сообщает отраслевое агентство Rapaport.

С начала 2024 г. в ЕС действуют ограничения на импорт российских драгоценных камней. С 1 марта 2025 г. эти ограничения должны были распространиться на бриллианты весом от 1 карата, которые были огранены за пределами РФ, а с 1 сентября – на камни от 0,5 карата. Однако запуск системы отслеживания откладывался уже несколько раз.

Новая система обязывает компании предоставлять «доказательства на основе отслеживания» для ввоза драгоценных камней. В Еврокомиссии поясняли, что информация о происхождении алмазов должна быть зафиксирована в реестре, который будет аналогичен банковской системе SWIFT.

В Антверпенском мировом алмазном центре (AWDC) отмечают, что отсрочка предоставит алмазным компаниям дополнительное время для подготовки. При этом на рынке все еще присутствует неопределенность относительно работы и управления новой системой.

21 января «Ведомости» писали, что экспорт российских алмазов в Индию в январе – октябре 2024 г. снизился на 17% в годовом выражении до 5,2 млн каратов. Хотя в первом полугодии ситуация была другой – поставки росли. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев отмечал, что индийские огранщики, накопившие значительные запасы алмазов, сейчас испытывают трудности с оборотным капиталом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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