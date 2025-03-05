МТС увеличила выручку в IV квартале 2024 года до 191,2 млрд рублей

19 ноября 2024 г. компания сообщила о снижении чистой прибыли МТС на 88% с 9 млрд до 1 млрд руб. по итогам III квартала. Выручка группы составила 180,4 млрд руб., увеличившись на 15,3% по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю. Рост OIBDA в отчетном периоде составил 4,5% до 61,5 млрд руб. Выручка от услуг связи по итогам квартала выросла на 6,8% год к году до 119,8 млрд руб. за счет увеличения доходов базовых и цифровых услуг в B2C-сегменте на 8,2% и в B2B-сегменте на 10,1%. На 30 сентября 2024 г. чистый долг МТС составил 460 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA группы не изменилось по сравнению с уровнем прошлого года и составило 1,9.