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МТС увеличила выручку в IV квартале 2024 года до 191,2 млрд рублей

Ведомости

ПАО «МТС» представило финансовые и операционные результаты по МСФО за IV квартал 2024 г. Консолидированная выручка компании выросла на 13,8% год к году и достигла 191,2 млрд руб., сообщила компания.

Показатель OIBDA увеличился на 6,6% и составил 60,4 млрд руб., однако на динамику оказали влияние инвестиции в развитие экосистемы, новые бизнесы и персонал. Чистая прибыль по итогам квартала составила 1,4 млрд руб., что связано с ростом процентных расходов. Этот показатель снизился почти на 91% по отношению к прошлогоднему периоду. Капитальные затраты группы снизились на 8,6% до 38,2 млрд руб. На конец прошлого года чистый долг составил 477 млрд руб. Показатель маржи составил 0,7%, тогда как в прошлом году он равнялся 9,6%.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова отметила, что компания завершила год с рекордной выручкой, превысившей 700 млрд руб. Основными факторами роста стали расширение экосистемных сервисов, среди которых KION, «МТС Юрент», «Защитник» и подписка МТС Premium. Число клиентов экосистемы за год увеличилось на 16% и достигло 17,5 млн человек.

19 ноября 2024 г. компания сообщила о снижении чистой прибыли МТС на 88% с 9 млрд до 1 млрд руб. по итогам III квартала. Выручка группы составила 180,4 млрд руб., увеличившись на 15,3% по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю. Рост OIBDA в отчетном периоде составил 4,5% до 61,5 млрд руб. Выручка от услуг связи по итогам квартала выросла на 6,8% год к году до 119,8 млрд руб. за счет увеличения доходов базовых и цифровых услуг в B2C-сегменте на 8,2% и в B2B-сегменте на 10,1%. На 30 сентября 2024 г. чистый долг МТС составил 460 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA группы не изменилось по сравнению с уровнем прошлого года и составило 1,9.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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