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Чистая прибыль МТС снизилась на 88% по итогам III квартала

Ведомости

Выручка группы МТС по МСФО по итогам III квартала 2024 г. составила 180,4 млрд руб., увеличившись на 15,3% по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю. Чистая прибыль компании снизилась чуть более чем на 88%, с 9 млрд руб. до 1 млрд, говорится в сообщении компании.

В МТС говорят, что давление на чистую прибыль оказали процентные расходы и переоценка финансовых инструментов и деривативов. Рост OIBDA в отчетном периоде составил 4,5% до 61,5 млрд руб. Динамика OIBDA поддерживается доходами от услуг связи и финтеха. Сдерживающее влияние на рост OIBDA оказали расходы на развитие перспективных направлений, экосистему и персонал, а также единовременные расходы.

Выручка от услуг связи по итогам квартала выросла на 6,8% год к году до 119,8 млрд руб. за счет увеличения доходов базовых и цифровых услуг в B2C сегменте на 8,2% и в B2B сегменте на 10,1%. На 30 сентября 2024 г. чистый долг МТС составил 460 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA группы не изменилось по сравнению с уровнем прошлого года и составило 1,9.

«Вместе с тем ужесточение регуляторной и денежно-кредитной политики диктует необходимость коррекции стратегии и формата работы компании. Мы завершаем разработку данных мер и в ближайшие месяцы проведем "день инвестора", где представим рынку наше видение и стратегические планы», – сообщил президент группы Вячеслав Николаев.

На фоне падения чистой выручки по состоянию на 16:00 мск акции ПАО «МТС» упали в цене на 3,34% на Мосбирже до 189 руб. за бумагу. 19 ноября представитель «МТС банка» сообщил «Ведомостям», что чистая прибыль кредитной организации по МСФО за девять месяцев 2024 г. выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) в 19,3%. В аналогичный период 2023 г. чистая прибыль составляла 11 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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