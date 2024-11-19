Чистая прибыль МТС снизилась на 88% по итогам III квартала
В МТС говорят, что давление на чистую прибыль оказали процентные расходы и переоценка финансовых инструментов и деривативов. Рост OIBDA в отчетном периоде составил 4,5% до 61,5 млрд руб. Динамика OIBDA поддерживается доходами от услуг связи и финтеха. Сдерживающее влияние на рост OIBDA оказали расходы на развитие перспективных направлений, экосистему и персонал, а также единовременные расходы.
Выручка от услуг связи по итогам квартала выросла на 6,8% год к году до 119,8 млрд руб. за счет увеличения доходов базовых и цифровых услуг в B2C сегменте на 8,2% и в B2B сегменте на 10,1%. На 30 сентября 2024 г. чистый долг МТС составил 460 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA группы не изменилось по сравнению с уровнем прошлого года и составило 1,9.
«Вместе с тем ужесточение регуляторной и денежно-кредитной политики диктует необходимость коррекции стратегии и формата работы компании. Мы завершаем разработку данных мер и в ближайшие месяцы проведем "день инвестора", где представим рынку наше видение и стратегические планы», – сообщил президент группы Вячеслав Николаев.
На фоне падения чистой выручки по состоянию на 16:00 мск акции ПАО «МТС» упали в цене на 3,34% на Мосбирже до 189 руб. за бумагу. 19 ноября представитель «МТС банка» сообщил «Ведомостям», что чистая прибыль кредитной организации по МСФО за девять месяцев 2024 г. выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) в 19,3%. В аналогичный период 2023 г. чистая прибыль составляла 11 млрд руб.