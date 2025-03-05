Грузооборот и погрузка Globaltrans снизились на 10% по сравнению с прошлым годом

4 марта стало известно, что объем погрузки на сети РЖД в феврале 2025 г. сократился на 9,3% к тому же месяцу 2024 г. и составил 87 млн т. Кроме того, среднесуточная погрузка в феврале сократилась на 6% до 3,1 млн т.