Грузооборот и погрузка Globaltrans снизились на 10% по сравнению с прошлым годом
Грузооборот и погрузка Globaltrans снизились на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в компании при подведении итогов 2024 г.
Снижение произошло на фоне проблем железнодорожного рынка, отмечают в сообщении. Чистая прибыль за год выросла на 2% до 39,4 млрд руб, EBITDA – на 3% до 54 млрд руб.
В компании подчеркнули, что за первые два месяца 2025 г. погрузка упала на 17% из-за ухудшения ситуации, что означает неактуальность хороших результатов. Кроме того, в ближайшие пять лет компании необходимы инвестиции порядка 100 млрд руб, так как требуется обновление вагонного парка, пояснили в Globaltrans.
4 марта стало известно, что объем погрузки на сети РЖД в феврале 2025 г. сократился на 9,3% к тому же месяцу 2024 г. и составил 87 млн т. Кроме того, среднесуточная погрузка в феврале сократилась на 6% до 3,1 млн т.