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Грузооборот и погрузка Globaltrans снизились на 10% по сравнению с прошлым годом

Ведомости

Грузооборот и погрузка Globaltrans снизились на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в компании при подведении итогов 2024 г.

Снижение произошло на фоне проблем железнодорожного рынка, отмечают в сообщении. Чистая прибыль за год выросла на 2% до 39,4 млрд руб, EBITDA – на 3% до 54 млрд руб.

В компании подчеркнули, что за первые два месяца 2025 г. погрузка упала на 17% из-за ухудшения ситуации, что означает неактуальность хороших результатов. Кроме того, в ближайшие пять лет компании необходимы инвестиции порядка 100 млрд руб, так как требуется обновление вагонного парка, пояснили в Globaltrans.

4 марта стало известно, что объем погрузки на сети РЖД в феврале 2025 г. сократился на 9,3% к тому же месяцу 2024 г. и составил 87 млн т. Кроме того, среднесуточная погрузка в феврале сократилась на 6% до 3,1 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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