Сеть магазинов товаров для дома IvlevChef Home BY Kitchen закроется к апрелю
С апреля прекратит работу сеть магазинов товаров для дома IvlevChef Home BY Kitchen. Об этом сообщается на официальном сайте ритейлера.
Сеть была основана почти полтора года назад как совместный проект шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева и производителя посуды и текстиля для дома BY. На данный момент у компании всего шесть магазинов, пять из которых расположены в Москве, а один – в Екатеринбурге.
Представитель управляющей компании Ivlev Group рассказал «Коммерсанту», что решение о закрытии магазинов и прекращении выпуска продукции под единым брендом было обоюдным, но Ивлев планирует развивать свой бренд дальше.
«Новый проект под брендом IvlevChef, возможно, будет представлен осенью 2025 г.», – поясняет издание со ссылкой на представителя шеф-повара.
13 февраля стало известно, что компания «Трейд менеджмент», управляющая одежной сетью Lady & Gentleman City, закрыла восемь из 13 магазинов под новым брендом Just Clothes. Планировалось, что те заменят ушедший с российского рынка японский Uniqlo. Но одежные ритейлеры отказались от монобрендового формата из-за перенасыщения рынка. Все магазины были преобразованы в мультибрендовые lady & gentleman street, где под брендом Just Clothes будут выделены отдельные зоны.