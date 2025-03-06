Сеть магазинов товаров для дома IvlevChef Home BY Kitchen закроется к апрелю

Сеть была основана почти полтора года назад как совместный проект шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева и производителя посуды и текстиля для дома BY. На данный момент у компании всего шесть магазинов, пять из которых расположены в Москве, а один – в Екатеринбурге.