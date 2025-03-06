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Сеть магазинов товаров для дома IvlevChef Home BY Kitchen закроется к апрелю

Ведомости

С апреля прекратит работу сеть магазинов товаров для дома IvlevChef Home BY Kitchen. Об этом сообщается на официальном сайте ритейлера.

Сеть была основана почти полтора года назад как совместный проект шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева и производителя посуды и текстиля для дома BY. На данный момент у компании всего шесть магазинов, пять из которых расположены в Москве, а один – в Екатеринбурге.

Представитель управляющей компании Ivlev Group рассказал «Коммерсанту», что решение о закрытии магазинов и прекращении выпуска продукции под единым брендом было обоюдным, но Ивлев планирует развивать свой бренд дальше.

«Новый проект под брендом IvlevChef, возможно, будет представлен осенью 2025 г.», – поясняет издание со ссылкой на представителя шеф-повара.

13 февраля стало известно, что компания «Трейд менеджмент», управляющая одежной сетью Lady & Gentleman City, закрыла восемь из 13 магазинов под новым брендом Just Clothes. Планировалось, что те заменят ушедший с российского рынка японский Uniqlo. Но одежные ритейлеры отказались от монобрендового формата из-за перенасыщения рынка. Все магазины были преобразованы в мультибрендовые lady & gentleman street, где под брендом Just Clothes будут выделены отдельные зоны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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