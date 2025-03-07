Reuters: мировая торговля кофе практически остановилась

Отмечается, что недавний опрос Reuters показал, что цены на арабику могут упасть на 30% к концу 2025 г., поскольку высокие цены сдерживают спрос, а также ожидается рекордный урожай в Бразилии в следующем году. Но пока цены остаются высокими, кофейная индустрия может сильно пострадать.