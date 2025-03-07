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Reuters: мировая торговля кофе практически остановилась

Ведомости

Мировые торговцы и обжарщики кофе заявили, что сократили закупки кофейных бобов до минимума из-за резкого роста цен, сообщает Reuters.

В сообщении подчеркивается, что в ходе ежегодного съезда Национальной ассоциации производителей кофе в Хьюстоне участники заявили, что были шокированы 70%-ным ростом цен на фьючерсы на сорт кофе арабика на бирже ICE.

Рост цен на кофе обусловлен сокращением производства в регионах, где выращиваются кофейные зерна, особенно в Бразилии.

Отмечается, что недавний опрос Reuters показал, что цены на арабику могут упасть на 30% к концу 2025 г., поскольку высокие цены сдерживают спрос, а также ожидается рекордный урожай в Бразилии в следующем году. Но пока цены остаются высокими, кофейная индустрия может сильно пострадать.

В январе цены на арабику достигли нового рекордного максимума. К концу месяца фьючерсы на арабику на бирже в Нью-Йорке выросли до $3,5015 за фунт. Рост цен связан с опасениями по поводу возможных перебоев в поставках кофе из Колумбии, которая является одним из крупнейших экспортеров этого товара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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