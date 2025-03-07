Reuters: мировая торговля кофе практически остановилась
Мировые торговцы и обжарщики кофе заявили, что сократили закупки кофейных бобов до минимума из-за резкого роста цен, сообщает Reuters.
В сообщении подчеркивается, что в ходе ежегодного съезда Национальной ассоциации производителей кофе в Хьюстоне участники заявили, что были шокированы 70%-ным ростом цен на фьючерсы на сорт кофе арабика на бирже ICE.
Рост цен на кофе обусловлен сокращением производства в регионах, где выращиваются кофейные зерна, особенно в Бразилии.
Отмечается, что недавний опрос Reuters показал, что цены на арабику могут упасть на 30% к концу 2025 г., поскольку высокие цены сдерживают спрос, а также ожидается рекордный урожай в Бразилии в следующем году. Но пока цены остаются высокими, кофейная индустрия может сильно пострадать.
В январе цены на арабику достигли нового рекордного максимума. К концу месяца фьючерсы на арабику на бирже в Нью-Йорке выросли до $3,5015 за фунт. Рост цен связан с опасениями по поводу возможных перебоев в поставках кофе из Колумбии, которая является одним из крупнейших экспортеров этого товара.