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За прошедший месяц цены на муку в России снизились на 0,5%

Ведомости

По данным на 5 марта, за прошедший месяц цены на муку в России снизились на 0,5%, сообщили «Ведомостям» в Минсельхозе России.

По данным министерства, на указанную дату в среднем мука в России стоила 26,7 руб. за кг. В тот же период стоимость хлеба из пшеничной муки показала околонулевую динамику и составила 69 руб. за кг.

В министерстве обуславливают стабильную ценовую ситуацию, в том числе, высокими показателями производства. За 2024 г. выпуск муки составил 9,9 млн т, что на 103 000 т больше, чем в 2023 г. Хлеба и хлебобулочных изделий в прошлом году было произведено 6,3 млн т, что на 7900 т больше, чем годом раннее.

21 февраля в Минсельхозе России сообщили, что ситуация на рынке хлеба стабильна, рост издержек производителей связан с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и прочие расходы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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