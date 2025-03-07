За прошедший месяц цены на муку в России снизились на 0,5%

В министерстве обуславливают стабильную ценовую ситуацию, в том числе, высокими показателями производства. За 2024 г. выпуск муки составил 9,9 млн т, что на 103 000 т больше, чем в 2023 г. Хлеба и хлебобулочных изделий в прошлом году было произведено 6,3 млн т, что на 7900 т больше, чем годом раннее.