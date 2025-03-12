Минэкономразвития протестирует самозапрет покупок на маркетплейсах
Минэкономразвития поддержало эксперимент по «самозапрету» на покупки на маркетплейсах. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ответ министерства на обращение заместителя председателя Госдумы Владислава Даванкова.
«Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки», – говорится в ответе ведомства.
В ведомстве считают, что следует при этом оценить правоприменительную практику после введения в действие положений в части самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, а также в части запрета участия граждан в азартных играх.
С 1 марта на «Госуслугах» появилась функция добровольного запрета на кредиты и займы, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Отменить ограничение можно с помощью заявления на портале, для этого потребуется электронная подпись. Возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры.
3 марта Минцифры сообщало, что за первые два дня работы сервиса по самозапрету на кредиты им воспользовались 1,7 млн человек, средний возраст заявителя – 53 года.
Несмотря на введение функции, мошенники уже нашли способ обмана своих жертв. Злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» и сообщают гражданам, что ограничение якобы неправильно установлено, после чего предлагают исправить ситуацию, перейдя по фишинговой ссылке. После ввода данных сведения попадают к мошенникам и они получают доступ к приложениям банков.