Арбитражный суд Москвы арестовал активы холдинга «Главпродукт»

Под арест также попали ценные бумаги компании и доли более 30 юридических лиц, которые являются частью холдинга. При этом 80% ежемесячной заработной платы акционера группы бизнесмена Леонида Смирнова не были арестованы. Кроме того, средства, выделенные для расчетов с поставщиками, выплаты зарплат сотрудникам и уплаты налогов также не подверглись аресту.