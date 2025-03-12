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Арбитражный суд Москвы арестовал активы холдинга «Главпродукт»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры арестовал денежные средства и движимое имущество холдинга «Главпродукт», следует из картотеки арбитражных дел.

Под арест также попали ценные бумаги компании и доли более 30 юридических лиц, которые являются частью холдинга. При этом 80% ежемесячной заработной платы акционера группы бизнесмена Леонида Смирнова не были арестованы. Кроме того, средства, выделенные для расчетов с поставщиками, выплаты зарплат сотрудникам и уплаты налогов также не подверглись аресту.

Решение об аресте активов холдинга было принято в рамках иска, поданного Генпрокуратурой против Смирнова и американских компаний Universal Beverage Company и Universal Company 2000, которые контролируют российские подразделения «Главпродукта». В соответствии с материалами дела, Генпрокуратура также требует изъятия 100% долей в уставных капиталах ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-патент» и ООО «Инвестиционная компания «Сокол», представляющих собой ключевые структуры группы. Предварительные слушания назначены на 18 апреля.

Холдинг «Главпродукт» является одним из крупнейших российских производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов.

6 марта Генпрокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и лично Смирнову. Надзорное ведомство обвиняет Смирнова в выводе почти 1,4 млрд руб. на счета в американский банк JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления». Смирнов, как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с исковым заявлением, мстил за передачу ряда компаний под управление Росимущества в октябре 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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