Арбитражный суд Москвы арестовал активы холдинга «Главпродукт»
Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры арестовал денежные средства и движимое имущество холдинга «Главпродукт», следует из картотеки арбитражных дел.
Под арест также попали ценные бумаги компании и доли более 30 юридических лиц, которые являются частью холдинга. При этом 80% ежемесячной заработной платы акционера группы бизнесмена Леонида Смирнова не были арестованы. Кроме того, средства, выделенные для расчетов с поставщиками, выплаты зарплат сотрудникам и уплаты налогов также не подверглись аресту.
Решение об аресте активов холдинга было принято в рамках иска, поданного Генпрокуратурой против Смирнова и американских компаний Universal Beverage Company и Universal Company 2000, которые контролируют российские подразделения «Главпродукта». В соответствии с материалами дела, Генпрокуратура также требует изъятия 100% долей в уставных капиталах ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-патент» и ООО «Инвестиционная компания «Сокол», представляющих собой ключевые структуры группы. Предварительные слушания назначены на 18 апреля.
Холдинг «Главпродукт» является одним из крупнейших российских производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов.
6 марта Генпрокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и лично Смирнову. Надзорное ведомство обвиняет Смирнова в выводе почти 1,4 млрд руб. на счета в американский банк JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления». Смирнов, как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с исковым заявлением, мстил за передачу ряда компаний под управление Росимущества в октябре 2024 г.