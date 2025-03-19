Минфин разрабатывает требования для возвращения иностранных компаний в Россию

Ежегодный съезд РСПП в Москве собрал около 1300 участников и гостей. Среди них были представители крупного бизнеса, а также малого и среднего предпринимательства со всей страны. Кроме того, на мероприятии присутствуют руководители министерств и ведомств, а также ключевые политические деятели, которые играют важную роль в экономике России.