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Минфин разрабатывает требования для возвращения иностранных компаний в Россию

Ведомости

Минфин формирует перечень требований для зарубежных компаний, планирующих вернуться в Россию, в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах Crypto Summit, его слова передает ТАСС.

По его словам, процесс требует согласования не только внутри правительственной подкомиссии, но и с ключевыми ведомствами, включая Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго. Он также отметил, что список требований может быть представлен в ближайшее время.

Путин на съезде РСПП 18 марта поручил правительству разработать механизм возврата западного бизнеса с гарантией добросовестного ведения дел, а также внимательно следить за сделками компаний, покинувших страну, «хлопая дверью». По словам президента, вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

Ежегодный съезд РСПП в Москве собрал около 1300 участников и гостей. Среди них были представители крупного бизнеса, а также малого и среднего предпринимательства со всей страны. Кроме того, на мероприятии присутствуют руководители министерств и ведомств, а также ключевые политические деятели, которые играют важную роль в экономике России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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