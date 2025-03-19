Минфин разрабатывает требования для возвращения иностранных компаний в Россию
Минфин формирует перечень требований для зарубежных компаний, планирующих вернуться в Россию, в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах Crypto Summit, его слова передает ТАСС.
По его словам, процесс требует согласования не только внутри правительственной подкомиссии, но и с ключевыми ведомствами, включая Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго. Он также отметил, что список требований может быть представлен в ближайшее время.
Путин на съезде РСПП 18 марта поручил правительству разработать механизм возврата западного бизнеса с гарантией добросовестного ведения дел, а также внимательно следить за сделками компаний, покинувших страну, «хлопая дверью». По словам президента, вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.
Ежегодный съезд РСПП в Москве собрал около 1300 участников и гостей. Среди них были представители крупного бизнеса, а также малого и среднего предпринимательства со всей страны. Кроме того, на мероприятии присутствуют руководители министерств и ведомств, а также ключевые политические деятели, которые играют важную роль в экономике России.