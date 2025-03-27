Суд постановил обратить нефтесервисную группу «Борец» в собственность РФ

Суд постановил обратить нефтесервисную группу «Борец» в собственность РФСреди владельцев компании – экс-руководитель ЮКОСа Леонид Невзлин, которого Минюст признал иноагентом
По просьбе представителя надзорного ведомства решение суда приведено к немедленному исполнению, отмечает газета.
Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск был принят судом 5 февраля. Рассмотрение спора проходило в закрытом режиме. Как сообщал «Интерфакс», Генпрокуратура потребовала обратить в собственность государства 100% ООО «Производственная компания «Борец», являющегося основной структурой нефтесервисного холдинга «Борец». Совладельцами холдинга в иске указаны подданный Великобритании Марк Шабад, гражданин Швеции Грегори Штульберг и бывший акционер и первый зампредседателя правления нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин
Обращение в суд замгенпрокурора Игорь Ткачев мотивировал тем, что компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче более 80% нефти в России, в нарушение законодательства владеют иностранцы, писал «Коммерсантъ». Надзорное ведомство также обвиняло ответчиков в содействии «стратегическому поражению России» через подрыв экономики.
6 марта «Ведомости» писали, что Генпрокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и лично акционеру группы Леониду Смирнову. Надзорное ведомство требует изъять в доход государства его ключевые компании. В этом же месяце Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и движимое имущество «Главпродукта». Под арест также попали ценные бумаги компании и доли более 30 юридических лиц, которые являются частью холдинга.