Суд постановил обратить нефтесервисную группу «Борец» в собственность РФ

6 марта «Ведомости» писали, что Генпрокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и лично акционеру группы Леониду Смирнову. Надзорное ведомство требует изъять в доход государства его ключевые компании. В этом же месяце Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и движимое имущество «Главпродукта». Под арест также попали ценные бумаги компании и доли более 30 юридических лиц, которые являются частью холдинга.