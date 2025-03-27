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Суд постановил обратить нефтесервисную группу «Борец» в собственность РФ

Среди владельцев компании – экс-руководитель ЮКОСа Леонид Невзлин, которого Минюст признал иноагентом
Ведомости

Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний «Борец». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По просьбе представителя надзорного ведомства решение суда приведено к немедленному исполнению, отмечает газета.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск был принят судом 5 февраля. Рассмотрение спора проходило в закрытом режиме. Как сообщал «Интерфакс», Генпрокуратура потребовала обратить в собственность государства 100% ООО «Производственная компания «Борец», являющегося основной структурой нефтесервисного холдинга «Борец». Совладельцами холдинга в иске указаны подданный Великобритании Марк Шабад, гражданин Швеции Грегори Штульберг и бывший акционер и первый зампредседателя правления нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин (считается в России иноагентом).

Обращение в суд замгенпрокурора Игорь Ткачев мотивировал тем, что компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче более 80% нефти в России, в нарушение законодательства владеют иностранцы, писал «Коммерсантъ». Надзорное ведомство также обвиняло ответчиков в содействии «стратегическому поражению России» через подрыв экономики.

6 марта «Ведомости» писали, что Генпрокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и лично акционеру группы Леониду Смирнову. Надзорное ведомство требует изъять в доход государства его ключевые компании. В этом же месяце Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и движимое имущество «Главпродукта». Под арест также попали ценные бумаги компании и доли более 30 юридических лиц, которые являются частью холдинга. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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