«Газпром»: уровень запасов в украинских ПХГ достиг абсолютного минимума
Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) достиг абсолютного минимума за период наблюдений. Об этом сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.
«На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)», – говорится в сообщении.
В текущем сезоне к концу I квартала отобрано 7,3 млрд куб. м. Это на треть больше, чем было закачано летом, отмечает «Газпром».
1 января 2025 г. прекратился транзит газа в Европу через территорию Украины. Срок действия договора между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» закончился, и Украина отказалась продлевать соглашение.