Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в марте упали на 45%
В марте текущего года с учетом альтернативных каналов поставок продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) на российском рынке упали на 45% до 83 095 штук. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные регистраций транспорта.
По оценке ассоциации, в I квартале 2025 г. в РФ было реализовано 254 069 новых легковых автомобилей и LCV (-26% год к году). Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев рассказал, что за последние 10 лет в процентном отношении результаты марта были хуже только в 2022 г. (-59%), а I квартала – в 2015 г. (-36%).
Калицев пояснил, что негативная динамика в данной отрасли усилилась из-за ожиданий покупателей о возможном возвращении на российский рынок иностранных компаний. По мнению главы комитета, в связи с этим некоторые клиенты приняли решение отложить свои покупки.
Продолжение текущих тенденций может привести к кризисной ситуации в отрасли, что потребует срочной помощи со стороны государства, считает Калицев. Он отметил, что в перспективе особое внимание следует уделить таким направлениям, как актуализация программы льготного кредитования и расширение доступа к программе обновления таксопарка для автомобилей с уровнем локализации не менее 1500 баллов.
31 января стало известно, что на начало 2025 г. на складах в России скопилось около 700 000 автомобилей. В начале 2024 г. на складах было примерно 400 000 машин. Сейчас 53% от общего числа приходится на автомобили, произведенные в России. Эти цифры подтвердил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.