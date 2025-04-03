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Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в марте упали на 45%

Ведомости

В марте текущего года с учетом альтернативных каналов поставок продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) на российском рынке упали на 45% до 83 095 штук. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные регистраций транспорта.

По оценке ассоциации, в I квартале 2025 г. в РФ было реализовано 254 069 новых легковых автомобилей и LCV (-26% год к году). Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев рассказал, что за последние 10 лет в процентном отношении результаты марта были хуже только в 2022 г. (-59%), а I квартала – в 2015 г. (-36%).

Калицев пояснил, что негативная динамика в данной отрасли усилилась из-за ожиданий покупателей о возможном возвращении на российский рынок иностранных компаний. По мнению главы комитета, в связи с этим некоторые клиенты приняли решение отложить свои покупки.

Продолжение текущих тенденций может привести к кризисной ситуации в отрасли, что потребует срочной помощи со стороны государства, считает Калицев. Он отметил, что в перспективе особое внимание следует уделить таким направлениям, как актуализация программы льготного кредитования и расширение доступа к программе обновления таксопарка для автомобилей с уровнем локализации не менее 1500 баллов.

31 января стало известно, что на начало 2025 г. на складах в России скопилось около 700 000 автомобилей. В начале 2024 г. на складах было примерно 400 000 машин. Сейчас 53% от общего числа приходится на автомобили, произведенные в России. Эти цифры подтвердил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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