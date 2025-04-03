Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в марте упали на 45%

По оценке ассоциации, в I квартале 2025 г. в РФ было реализовано 254 069 новых легковых автомобилей и LCV (-26% год к году). Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев рассказал, что за последние 10 лет в процентном отношении результаты марта были хуже только в 2022 г. (-59%), а I квартала – в 2015 г. (-36%).