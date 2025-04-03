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Группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа

Ведомости

Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака с новым логотипом группы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы.

Из данных Роспатента следует, что заявка была подана 1 апреля из США. Регистрация товарного знака позволит группе использовать новый бренд для продажи музыкальных и видеозаписей, одежды и проведения живых выступлений в России. По данным Роспатента, заявка была подана компанией с ограниченной ответственностью из Калифорнии «Линкин Парк, ЛЛК».

Linkin Park была основана в 1996 г. В общей сложности группа продала более 100 млн экземпляров альбомов по всему миру. Группа несколько раз номинировалась на музыкальную премию Grammy и дважды удостаивалась награды. После смерти солиста Честера Беннингтона коллектив принял решение прекратить концертную и музыкальную деятельность.

6 сентября 2024 г. группа объявила о выходе нового студийного альбома впервые с момента кончины солиста группы и предстоящем мировом турне. Место вокалиста заняла американская певица Эмили Армстронг, барабанщиком стал Колин Бриттейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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