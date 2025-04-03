Группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа
Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака с новым логотипом группы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы.
Из данных Роспатента следует, что заявка была подана 1 апреля из США. Регистрация товарного знака позволит группе использовать новый бренд для продажи музыкальных и видеозаписей, одежды и проведения живых выступлений в России. По данным Роспатента, заявка была подана компанией с ограниченной ответственностью из Калифорнии «Линкин Парк, ЛЛК».
Linkin Park была основана в 1996 г. В общей сложности группа продала более 100 млн экземпляров альбомов по всему миру. Группа несколько раз номинировалась на музыкальную премию Grammy и дважды удостаивалась награды. После смерти солиста Честера Беннингтона коллектив принял решение прекратить концертную и музыкальную деятельность.
6 сентября 2024 г. группа объявила о выходе нового студийного альбома впервые с момента кончины солиста группы и предстоящем мировом турне. Место вокалиста заняла американская певица Эмили Армстронг, барабанщиком стал Колин Бриттейн.