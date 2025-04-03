Группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа

Linkin Park была основана в 1996 г. В общей сложности группа продала более 100 млн экземпляров альбомов по всему миру. Группа несколько раз номинировалась на музыкальную премию Grammy и дважды удостаивалась награды. После смерти солиста Честера Беннингтона коллектив принял решение прекратить концертную и музыкальную деятельность.