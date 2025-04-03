WSJ: цены на нефть упали до худшего уровня за почти три года
Энергоносители резко подешевели из-за опасений замедления мировой экономики, вызванных новым тарифным планом президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Дополнительное давление на рынок оказало решение ОПЕК и ее союзников увеличить добычу нефти.
Фьючерсы на американскую нефть упали на 6,6% – на $4,76 за баррель, завершив торги на уровне $66,95. Это крупнейшее дневное падение в процентном выражении с июля 2022 г. Фьючерсы на бензин и дизельное топливо в Нью-Йорке снизились на 7,2% и 5,7% соответственно.
Резкое падение цен началось еще 2 апреля, когда Трамп озвучивал детали своего тарифного плана. 3 апреля утром Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники объявили о более значительном, чем ожидалось, увеличении добычи в мае, что усугубило спад на рынке. По итогам онлайн-встречи в четверг восемь стран ОПЕК+ заявили о «здоровых рыночных основах» и «позитивных перспективах», приняв решение ускорить темпы увеличения добычи.
ОПЕК+ принял решение изменить график производства и увеличить добычу нефти в мае на 411 000 баррелей в сутки, что эквивалентно трем месячным корректировкам. Согласно сообщению, такое решение принято из-за благоприятных рыночных условий и позитивных перспектив. Постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющегося рынка. Такая гибкость позволит ОПЕК+ поддерживать стабильность нефтяного рынка, говорится в сообщении. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что мера предоставит возможность ускорить выплату компенсаций странам-участницам.