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WSJ: цены на нефть упали до худшего уровня за почти три года

Ведомости

Энергоносители резко подешевели из-за опасений замедления мировой экономики, вызванных новым тарифным планом президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Дополнительное давление на рынок оказало решение ОПЕК и ее союзников увеличить добычу нефти.

Фьючерсы на американскую нефть упали на 6,6% – на $4,76 за баррель, завершив торги на уровне $66,95. Это крупнейшее дневное падение в процентном выражении с июля 2022 г. Фьючерсы на бензин и дизельное топливо в Нью-Йорке снизились на 7,2% и 5,7% соответственно.

Резкое падение цен началось еще 2 апреля, когда Трамп озвучивал детали своего тарифного плана. 3 апреля утром Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники объявили о более значительном, чем ожидалось, увеличении добычи в мае, что усугубило спад на рынке. По итогам онлайн-встречи в четверг восемь стран ОПЕК+ заявили о «здоровых рыночных основах» и «позитивных перспективах», приняв решение ускорить темпы увеличения добычи.

ОПЕК+ принял решение изменить график производства и увеличить добычу нефти в мае на 411 000 баррелей в сутки, что эквивалентно трем месячным корректировкам. Согласно сообщению, такое решение принято из-за благоприятных рыночных условий и позитивных перспектив. Постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющегося рынка. Такая гибкость позволит ОПЕК+ поддерживать стабильность нефтяного рынка, говорится в сообщении. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что мера предоставит возможность ускорить выплату компенсаций странам-участницам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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