WSJ: цены на нефть упали до худшего уровня за почти три года

ОПЕК+ принял решение изменить график производства и увеличить добычу нефти в мае на 411 000 баррелей в сутки, что эквивалентно трем месячным корректировкам. Согласно сообщению, такое решение принято из-за благоприятных рыночных условий и позитивных перспектив. Постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющегося рынка. Такая гибкость позволит ОПЕК+ поддерживать стабильность нефтяного рынка, говорится в сообщении. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что мера предоставит возможность ускорить выплату компенсаций странам-участницам.