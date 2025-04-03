Дмитриев заявил о желании компаний США занять оставленные европейцами ниши

3 апреля на сайте ПМЭФ появилась информация о том, что в текущем году ряд американских компаний примут участие в мероприятии. Отмечается, что несмотря на сокращение числа компаний США на форуме после 2021 г., представители делового сообщества страны продолжают принимать в нем участие. Согласно информации организаторов, в 2025 г. в рамках форума ожидается участие американских компаний. Уже поступили инициативные заявки, что свидетельствует о наличии интереса к диалогу и сотрудничеству, говорится в сообщении.