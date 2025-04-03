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Дмитриев заявил о желании компаний США занять оставленные европейцами ниши

Ведомости

Компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из РФ европейскими компаниями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев по итогам встреч в Вашингтоне.

«Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию. Как мы знаем, сейчас в России более 150 американских компаний, из которых более 70% присутствуют на рынке более 25 лет», – заявил Дмитриев.

Он также подчеркнул, что многие американские компании стремятся занять ниши, освободившиеся после ухода европейских конкурентов. При этом он указал, что идеологические ограничения, характерные для ряда европейских стран, не распространяются на такие инициативы. Но он уточнил, что американские компании смогут работать только в тех секторах, которые полезны для России, получили одобрение российского правительства и предполагают создание совместных предприятий с российскими партнерами.

Кроме того, Дмитриев сообщил, что накануне были введены тарифы против ряда стран, но Россия не попала в этот список, в отличие от большинства других государств. Он также добавил, что ведется активная работа по восстановлению авиасообщения и выразил надежду на прогресс в этом направлении.

3 апреля на сайте ПМЭФ появилась информация о том, что в текущем году ряд американских компаний примут участие в мероприятии. Отмечается, что несмотря на сокращение числа компаний США на форуме после 2021 г., представители делового сообщества страны продолжают принимать в нем участие. Согласно информации организаторов, в 2025 г. в рамках форума ожидается участие американских компаний. Уже поступили инициативные заявки, что свидетельствует о наличии интереса к диалогу и сотрудничеству, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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