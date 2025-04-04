Российский суд оштрафовал КТК на 200 000 рублей
Приморский районный суд Новороссийска признал Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) виновным в нарушении требований технических регламентов, повлекших причинение вреда (ч. 3. ст. 14.43 КоАП), и грубом нарушении условий, предусмотренных лицензией (ч. 4. ст. 14.1.2 КоАП), и назначил штраф в 200 000 руб. Об этом сообщил консорциум.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что вывод из эксплуатации причалов КТК связан с ущербом от атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Выездная проверка показала, что компания допустила отдельные нарушения требований при осуществлении перевалки нефти с использованием ВПУ (выносных причальных устройств). Суд уточнил, что штраф не подразумевает приостановки работы ВПУ, что может означать восстановление прокачки нефти в полном объеме.
31 марта Россия остановила работу двух из трех причальных устройств КТК. Этот трубопровод обеспечивает основной экспорт казахстанской нефти, а среди его акционеров, помимо «Транснефти» и «Казмунайгаза», числятся Chevron и Exxon Mobil. Решение о приостановке совпало с обострением отношений между Казахстаном и ОПЕК+ по квотам на добычу, а также с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном усилении санкций против российской нефти.
Консорциум состоит из двух юридических лиц: на территории Российской Федерации зарегистрировано АО «КТК-Р», на территории Республики Казахстан – АО «КТК-К». Строительство нефтепроводной системы началось в мае 1999 г. В октябре 2001 г. на Морском терминале под Новороссийском компания осуществила пробную загрузку первого танкера. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км.
Практически все добытые объемы нефти на крупнейших месторождениях Республики Казахстан – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак – транспортируются по маршруту КТК. Грузоотправителями в основном являются акционеры КТК.