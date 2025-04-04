Российский суд оштрафовал КТК на 200 000 рублей

31 марта Россия остановила работу двух из трех причальных устройств КТК. Этот трубопровод обеспечивает основной экспорт казахстанской нефти, а среди его акционеров, помимо «Транснефти» и «Казмунайгаза», числятся Chevron и Exxon Mobil. Решение о приостановке совпало с обострением отношений между Казахстаном и ОПЕК+ по квотам на добычу, а также с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном усилении санкций против российской нефти.