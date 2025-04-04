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Российский суд оштрафовал КТК на 200 000 рублей

Ведомости

Приморский районный суд Новороссийска признал Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) виновным в нарушении требований технических регламентов, повлекших причинение вреда (ч. 3. ст. 14.43 КоАП), и грубом нарушении условий, предусмотренных лицензией (ч. 4. ст. 14.1.2 КоАП), и назначил штраф в 200 000 руб. Об этом сообщил консорциум.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что вывод из эксплуатации причалов КТК связан с ущербом от атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Выездная проверка показала, что компания допустила отдельные нарушения требований при осуществлении перевалки нефти с использованием ВПУ (выносных причальных устройств). Суд уточнил, что штраф не подразумевает приостановки работы ВПУ, что может означать восстановление прокачки нефти в полном объеме.

31 марта Россия остановила работу двух из трех причальных устройств КТК. Этот трубопровод обеспечивает основной экспорт казахстанской нефти, а среди его акционеров, помимо «Транснефти» и «Казмунайгаза», числятся Chevron и Exxon Mobil. Решение о приостановке совпало с обострением отношений между Казахстаном и ОПЕК+ по квотам на добычу, а также с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном усилении санкций против российской нефти.

Консорциум состоит из двух юридических лиц: на территории Российской Федерации зарегистрировано АО «КТК-Р», на территории Республики Казахстан – АО «КТК-К». Строительство нефтепроводной системы началось в мае 1999 г. В октябре 2001 г. на Морском терминале под Новороссийском компания осуществила пробную загрузку первого танкера. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км.

Практически все добытые объемы нефти на крупнейших месторождениях Республики Казахстан – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак – транспортируются по маршруту КТК. Грузоотправителями в основном являются акционеры КТК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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