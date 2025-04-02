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Песков: временное закрытие причалов КТК связано с ущербом от украинских атак

Ведомости

Вывод из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связан с ущербом от атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова насчет сообщения «Транснефти» о закрытии на 90 дней нефтяного причала в Новороссийске после проверок, связанных с разливом, а также об аналогичном решении по КТК.

«Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что речь идет о «гигантском, очень сложном ущербе в технологическом плане». По его словам, это не может не иметь последствий для всей работоспособности.

26 марта Минтранс РФ сообщил, что Ространснадзор проведет внеплановые проверки безопасности объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. Мера связана с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. В ведомстве назвали главной целью проверок недопущение подобных загрязнений моря.

31 марта КТК сообщил, что по результатам проверки получил предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на двух выпускных причальных устройствах – ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2. «Согласно требованиям законодательства КТК вывел оба устройства из эксплуатации до устранения выявленных недостатков», – говорилось в сообщении.

2 марта «Транснефть» сообщила о приостановке на 90 дней работы восьмого нефтеналивного причала ПАО «НМТП» по итогам проверки Ространснадзора. До 30 июня НМТП предписано устранить все нарушения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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