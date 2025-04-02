Песков: временное закрытие причалов КТК связано с ущербом от украинских атак
Вывод из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связан с ущербом от атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова насчет сообщения «Транснефти» о закрытии на 90 дней нефтяного причала в Новороссийске после проверок, связанных с разливом, а также об аналогичном решении по КТК.
«Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами», – сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что речь идет о «гигантском, очень сложном ущербе в технологическом плане». По его словам, это не может не иметь последствий для всей работоспособности.
26 марта Минтранс РФ сообщил, что Ространснадзор проведет внеплановые проверки безопасности объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. Мера связана с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. В ведомстве назвали главной целью проверок недопущение подобных загрязнений моря.
31 марта КТК сообщил, что по результатам проверки получил предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на двух выпускных причальных устройствах – ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2. «Согласно требованиям законодательства КТК вывел оба устройства из эксплуатации до устранения выявленных недостатков», – говорилось в сообщении.
2 марта «Транснефть» сообщила о приостановке на 90 дней работы восьмого нефтеналивного причала ПАО «НМТП» по итогам проверки Ространснадзора. До 30 июня НМТП предписано устранить все нарушения.