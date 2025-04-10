Производитель БАДов Supplement Group приобрела Awake Group
Производитель БАДов и витаминов Supplement Group завершил сделку по приобретению контрольной доли в компании Awake Group, специализирующейся на контрактном производстве бытовой химии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Сапплемент групп» получило 95% в ООО «Эвейк групп». В компании подтвердили факт закрытия сделки, но не раскрыли ее сумму. Продавцом выступила Жанна Никитина, ранее владевшая 100% бизнеса. По оценке основателя аудиторской компании Petroff Audit Антона Петрова, стоимость сделки может составлять около 15 млн руб.
В рамках соглашения производственные мощности Awake Group будут переведены на площадку Supplement Group в Курской области. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что технически перенос производства несложен – необходимы только подходящие помещения для размещения оборудования. Однако ключевым вызовом может стать поиск квалифицированных кадров, включая специалистов по контролю качества и закупкам сырья. Возможно, потребуется перевозить сотрудников или нанимать новых специалистов на месте.
По мнению экспертов, рентабельность производства бытовой химии и средств личной гигиены находится на уровне 10–30%, что ниже показателей для БАДов. Однако выход на этот рынок позволит Supplement Group диверсифицировать свою деятельность. Синергетический эффект, как считает Беспалов, возможен только в случае производства отдельных категорий продукции, таких как антисептики. Рынок бытовой химии остается высококонкурентным, что создает дополнительные риски для нового игрока.
В конце декабря 2024 г. сообщалось, что из-за скидок на маркетплейсах 30,7% россиян не покупают товары на сайтах брендов. Чаще всего на распродажах потребители приобретали со скидками одежду и обувь (42,2%). На втором месте – бытовая техника и электроника (28,5%). А замыкали тройку лидеров как раз продукты питания и бытовая химия (27,3%).