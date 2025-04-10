Производитель БАДов Supplement Group приобрела Awake Group

В конце декабря 2024 г. сообщалось, что из-за скидок на маркетплейсах 30,7% россиян не покупают товары на сайтах брендов. Чаще всего на распродажах потребители приобретали со скидками одежду и обувь (42,2%). На втором месте – бытовая техника и электроника (28,5%). А замыкали тройку лидеров как раз продукты питания и бытовая химия (27,3%).