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Производитель БАДов Supplement Group приобрела Awake Group

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Производитель БАДов и витаминов Supplement Group завершил сделку по приобретению контрольной доли в компании Awake Group, специализирующейся на контрактном производстве бытовой химии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Сапплемент групп» получило 95% в ООО «Эвейк групп». В компании подтвердили факт закрытия сделки, но не раскрыли ее сумму. Продавцом выступила Жанна Никитина, ранее владевшая 100% бизнеса. По оценке основателя аудиторской компании Petroff Audit Антона Петрова, стоимость сделки может составлять около 15 млн руб.

В рамках соглашения производственные мощности Awake Group будут переведены на площадку Supplement Group в Курской области. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что технически перенос производства несложен – необходимы только подходящие помещения для размещения оборудования. Однако ключевым вызовом может стать поиск квалифицированных кадров, включая специалистов по контролю качества и закупкам сырья. Возможно, потребуется перевозить сотрудников или нанимать новых специалистов на месте.

По мнению экспертов, рентабельность производства бытовой химии и средств личной гигиены находится на уровне 10–30%, что ниже показателей для БАДов. Однако выход на этот рынок позволит Supplement Group диверсифицировать свою деятельность. Синергетический эффект, как считает Беспалов, возможен только в случае производства отдельных категорий продукции, таких как антисептики. Рынок бытовой химии остается высококонкурентным, что создает дополнительные риски для нового игрока.

В конце декабря 2024 г. сообщалось, что из-за скидок на маркетплейсах 30,7% россиян не покупают товары на сайтах брендов. Чаще всего на распродажах потребители приобретали со скидками одежду и обувь (42,2%). На втором месте – бытовая техника и электроника (28,5%). А замыкали тройку лидеров как раз продукты питания и бытовая химия (27,3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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