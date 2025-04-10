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ФССП обратила в доход РФ активы финансировавших ВСУ предпринимателей

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) конфисковала в пользу России акции и 100% долей пяти алкогольных компаний, принадлежавших украинским бизнесменам, финансировавшим вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Под контроль государства перешли около 60 000 акций АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод», а также полные доли в уставных капиталах четырех компаний: «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес групп», «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма».

По данным ФССП, владельцами этих активов являлись признанные экстремистами украинские предприниматели Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло, а также управлявший их российскими активами Юрий Мокляк.

10 февраля владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк был объявлен в розыск за поддержку ВСУ на сумму более 1,3 млрд руб. за счет бизнеса в России. Бизнесмен находился за границей, поэтому ему заочно было предъявлено обвинение в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). До этого компании, связанные с Global Spirits и Черняком, также были обращены в доход Российской Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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