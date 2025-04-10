ФССП обратила в доход РФ активы финансировавших ВСУ предпринимателей
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) конфисковала в пользу России акции и 100% долей пяти алкогольных компаний, принадлежавших украинским бизнесменам, финансировавшим вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Под контроль государства перешли около 60 000 акций АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод», а также полные доли в уставных капиталах четырех компаний: «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес групп», «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма».
По данным ФССП, владельцами этих активов являлись признанные экстремистами украинские предприниматели Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло, а также управлявший их российскими активами Юрий Мокляк.
10 февраля владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк был объявлен в розыск за поддержку ВСУ на сумму более 1,3 млрд руб. за счет бизнеса в России. Бизнесмен находился за границей, поэтому ему заочно было предъявлено обвинение в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). До этого компании, связанные с Global Spirits и Черняком, также были обращены в доход Российской Федерации.