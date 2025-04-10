ФССП обратила в доход РФ активы финансировавших ВСУ предпринимателей

10 февраля владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк был объявлен в розыск за поддержку ВСУ на сумму более 1,3 млрд руб. за счет бизнеса в России. Бизнесмен находился за границей, поэтому ему заочно было предъявлено обвинение в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). До этого компании, связанные с Global Spirits и Черняком, также были обращены в доход Российской Федерации.