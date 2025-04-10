Минэнерго США понизило прогноз по Brent на год почти на 9%
Министерство энергетики США понизило прогноз по средней спотовой цене нефти марки Brent на 8,6% – до $68 за баррель, сообщается на сайте ведомства.
На 2026 г. оценка изменилась на 10,2% – с $68 до $61 за баррель.
В американском минэнерго пояснили, что такие изменения в ожиданиях связаны с прогнозами о том, что с середины текущего года мировые запасы нефти увеличатся. Ожидается также, что члены ОПЕК+ не будут сокращать добычу и производство нефти в странах, не входящих в организацию, а рост спроса на нее замедлится.
Прогноз отражает большую неопределенность в отношении роста мирового спроса на нефть, а также потенциального увеличения поставок со стороны ОПЕК+ в ближайшие месяцы, сообщили в ведомстве. Дополнительную неопределенность в отношении цен на нефть создают также существующие санкции в отношении России, Ирана и Венесуэлы.
Минэнерго США завершило прогноз 7 апреля, более поздние экономические и геополитические факторы не учитывались.
4 апреля стоимость барреля нефти Brent впервые с августа 2021 г. опустилась ниже отметки в $65. Стоимость снизилась почти на 9% к закрытию торгов предыдущего дня. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связали причину такого снижения с рисками замедления роста мировой экономики на фоне введения США импортных пошлин в отношении товаров из различных стран. Другим фактором ускорения отрицательной динамики нефтяных котировок они указали решение стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти в мае.