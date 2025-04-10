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Минэнерго США понизило прогноз по Brent на год почти на 9%

Ведомости

Министерство энергетики США понизило прогноз по средней спотовой цене нефти марки Brent на 8,6% – до $68 за баррель, сообщается на сайте ведомства.

На 2026 г. оценка изменилась на 10,2% – с $68 до $61 за баррель. 

В американском минэнерго пояснили, что такие изменения в ожиданиях связаны с прогнозами о том, что с середины текущего года мировые запасы нефти увеличатся. Ожидается также, что члены ОПЕК+ не будут сокращать добычу и производство нефти в странах, не входящих в организацию, а рост спроса на нее замедлится.

Прогноз отражает большую неопределенность в отношении роста мирового спроса на нефть, а также потенциального увеличения поставок со стороны ОПЕК+ в ближайшие месяцы, сообщили в ведомстве. Дополнительную неопределенность в отношении цен на нефть создают также существующие санкции в отношении России, Ирана и Венесуэлы.

Минэнерго США завершило прогноз 7 апреля, более поздние экономические и геополитические факторы не учитывались. 

4 апреля стоимость барреля нефти Brent впервые с августа 2021 г. опустилась ниже отметки в $65. Стоимость снизилась почти на 9% к закрытию торгов предыдущего дня. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связали причину такого снижения с рисками замедления роста мировой экономики на фоне введения США импортных пошлин в отношении товаров из различных стран. Другим фактором ускорения отрицательной динамики нефтяных котировок они указали решение стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти в мае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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