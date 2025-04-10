Минэнерго США понизило прогноз по Brent на год почти на 9%

В американском минэнерго пояснили, что такие изменения в ожиданиях связаны с прогнозами о том, что с середины текущего года мировые запасы нефти увеличатся. Ожидается также, что члены ОПЕК+ не будут сокращать добычу и производство нефти в странах, не входящих в организацию, а рост спроса на нее замедлится.