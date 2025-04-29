Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале выросла до 13,25 млрд рублей
- За период с января по март выручка составила 773,2 млрд руб. Она выросла на 12,6% год к году.
- Прибыль от продаж компании составила 110 млрд руб., увеличившись на 31,1%.
- Прибыль до налогообложения выросла на 12,2% до 19,3 млрд руб.
- Совокупный финансовый результат РЖД достиг 38,07 млрд руб. против 23,14 млрд руб. за тот же период годом ранее.
РЖД – ключевая железнодорожная компания в России. Крупнейший железнодорожный перевозчик, владелец и строитель железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
17 апреля стало известно, что компания предложила Минпромторгу запустить программу trade-in при выпуске грузовых вагонов взамен списанных. Механизм подразумевает дотации вагоностроительным предприятиям за производство востребованных грузоотправителями инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой в 25 т на ось) взамен тех, что уже исчерпали свой ресурс, пояснил топ-менеджер.