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Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале выросла до 13,25 млрд рублей

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Чистая прибыль РЖД по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале текущего года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 13,25 млрд руб., следует из отчета компании.

  • За период с января по март выручка составила 773,2 млрд руб. Она выросла на 12,6% год к году.

  • Прибыль от продаж компании составила 110 млрд руб., увеличившись на 31,1%.

  • Прибыль до налогообложения выросла на 12,2% до 19,3 млрд руб.

  • Совокупный финансовый результат РЖД достиг 38,07 млрд руб. против 23,14 млрд руб. за тот же период годом ранее.

РЖД – ключевая железнодорожная компания в России. Крупнейший железнодорожный перевозчик, владелец и строитель железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

17 апреля стало известно, что компания предложила Минпромторгу запустить программу trade-in при выпуске грузовых вагонов взамен списанных.  Механизм подразумевает дотации вагоностроительным предприятиям за производство востребованных грузоотправителями инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой в 25 т на ось) взамен тех, что уже исчерпали свой ресурс, пояснил топ-менеджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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