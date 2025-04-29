Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале выросла до 13,25 млрд рублей

17 апреля стало известно, что компания предложила Минпромторгу запустить программу trade-in при выпуске грузовых вагонов взамен списанных. Механизм подразумевает дотации вагоностроительным предприятиям за производство востребованных грузоотправителями инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой в 25 т на ось) взамен тех, что уже исчерпали свой ресурс, пояснил топ-менеджер.