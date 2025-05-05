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Компании из Китая возобновили закупки СПГ на спотовом рынке

Ведомости

Китайские компании проводят закупки сжиженного природного газа на спотовом рынке после многомесячной относительной пассивности. Это связано с падением цен до самого низкого уровня за год, пишет Bloomberg.

Источники из числа трейдеров сообщили агентству, что на минувшей неделе было закуплено по меньшей мере две партии по цене 10$ за 1 млн британских тепловых единиц. По их словам, если цены останутся в этом же диапазоне, на текущей неделе число покупок может увеличиться.

В 2024 г. Китай был крупнейшим импортером СПГ, но с января по апрель поставки сократились примерно на 24% год к году, отмечает агентство.

Последовательные закупки Китаем и другими странами могут замедлить снижение цен на газ в Азии и Европе. Спотовая стоимость в обоих регионах упала из-за опасений, что глобальная торговая война может привести к замедлению экономического роста. По словам почетного председателя FGE Ферейдуна Фешараки, к концу года цены могут вырасти на 50–60%.

2 мая ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) писал, что в апреле объем поставок СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза достиг 12,8 млрд куб. м, что на 1% выше мартовского показателя и на 20% больше, чем в апреле 2024 г. Результат стал историческим максимумом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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