Компании из Китая возобновили закупки СПГ на спотовом рынке
Китайские компании проводят закупки сжиженного природного газа на спотовом рынке после многомесячной относительной пассивности. Это связано с падением цен до самого низкого уровня за год, пишет Bloomberg.
Источники из числа трейдеров сообщили агентству, что на минувшей неделе было закуплено по меньшей мере две партии по цене 10$ за 1 млн британских тепловых единиц. По их словам, если цены останутся в этом же диапазоне, на текущей неделе число покупок может увеличиться.
В 2024 г. Китай был крупнейшим импортером СПГ, но с января по апрель поставки сократились примерно на 24% год к году, отмечает агентство.
Последовательные закупки Китаем и другими странами могут замедлить снижение цен на газ в Азии и Европе. Спотовая стоимость в обоих регионах упала из-за опасений, что глобальная торговая война может привести к замедлению экономического роста. По словам почетного председателя FGE Ферейдуна Фешараки, к концу года цены могут вырасти на 50–60%.
2 мая ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) писал, что в апреле объем поставок СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза достиг 12,8 млрд куб. м, что на 1% выше мартовского показателя и на 20% больше, чем в апреле 2024 г. Результат стал историческим максимумом.