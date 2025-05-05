Компании из Китая возобновили закупки СПГ на спотовом рынке

Источники из числа трейдеров сообщили агентству, что на минувшей неделе было закуплено по меньшей мере две партии по цене 10$ за 1 млн британских тепловых единиц. По их словам, если цены останутся в этом же диапазоне, на текущей неделе число покупок может увеличиться.