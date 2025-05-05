ФАС разрешила «Магниту» купить «Азбуку Вкуса»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство структуры «Магнита» о получении предварительного согласия на приобретение доли «Азбуки вкуса».
«ФАС России согласовала ходатайство АО "Тандер" о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса")», – сообщили ТАСС в антимонопольной службе.
Служба отметила, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продуктами питания по итогам 2024 г. не превышает 25% на территории какого-либо из регионов. Поэтому сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке, добавили в ФАС.
Ритейлер объявил о приобретении контрольного пакета в ООО «Городской супермаркет», управляющем премиальной сетью супермаркетов «Азбука вкуса», 30 апреля. Сумма сделки не разглашалась. Источник «Ведомостей», близкий к одной из компаний, говорил, что «Магнит» предложил за всю компанию с учетом долга 30 млрд руб. Еще один источник называл сумму более чем в 35 млрд руб.