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ФАС разрешила «Магниту» купить «Азбуку Вкуса»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство структуры «Магнита» о получении предварительного согласия на приобретение доли «Азбуки вкуса».

«ФАС России согласовала ходатайство АО "Тандер" о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса")», – сообщили ТАСС в антимонопольной службе.

Служба отметила, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продуктами питания по итогам 2024 г. не превышает 25% на территории какого-либо из регионов. Поэтому сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке, добавили в ФАС.

Ритейлер объявил о приобретении контрольного пакета в ООО «Городской супермаркет», управляющем премиальной сетью супермаркетов «Азбука вкуса», 30 апреля. Сумма сделки не разглашалась. Источник «Ведомостей», близкий к одной из компаний, говорил, что «Магнит» предложил за всю компанию с учетом долга 30 млрд руб. Еще один источник называл сумму более чем в 35 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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