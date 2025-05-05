ФАС разрешила «Магниту» купить «Азбуку Вкуса»

Ритейлер объявил о приобретении контрольного пакета в ООО «Городской супермаркет», управляющем премиальной сетью супермаркетов «Азбука вкуса», 30 апреля. Сумма сделки не разглашалась. Источник «Ведомостей», близкий к одной из компаний, говорил, что «Магнит» предложил за всю компанию с учетом долга 30 млрд руб. Еще один источник называл сумму более чем в 35 млрд руб.