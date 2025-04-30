Зачем «Азбука вкуса» понадобилась «Магниту»

В то же время у основного конкурента «Магнита» – Х5, к примеру, есть магазины под брендами «Виктория» и «Перекресток», которые с точки зрения позиционирования находятся выше эконом-сегмента и ближе к премиум, отмечает инвестбанкир Илья Шумов. Сейчас у «Магнита», по сути, два формата магазинов – магазины эконом-сегмента у дома, работающие под брендами «Магнит» и «Дикси» , и магазины-дискаунтеры В1, но отсутствует формат «даже близкий к премиуму», указывает эксперт. Поэтому сделка, по его словам, выглядит вполне логичным продолжением развития стратегии «Магнита».