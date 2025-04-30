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Зачем «Азбука вкуса» понадобилась «Магниту»

За счет этой сделки «Магнит» сможет сразу получить сеть супермаркетов премиум-сегмента
Денис Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Выручка компании ООО «Городской супермаркет», управляющей сетью «Азбука вкуса», в 2024 г. составила 100 млрд руб. – на 20% больше, чем годом ранее. EBITDA за тот же период выросла на 50% до 6 млрд руб., чистый долг составил 6 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО. 

Выручка же «Магнита» за 2024 г. по МСФО выросла на 20% год к году до 3,04 трлн руб., чистая прибыль снизилась на 24,4%, до 50 млрд руб. 

Источник «Ведомостей», близкий к одной из компаний, говорит, что «Магнит» предложил за всю компанию с учетом долга 30 млрд руб. Еще один собеседник «Ведомостей», близкий к топ-менеджерам «Азбуки вкуса», утверждает, что свои доли продали сооснователи сети Максим Кощеенко и Олег Лыткин, у них было 25,3% и 17,2% соответственно. 

Кроме них, по состоянию на декабрь 2021 г. у фондов Invest AG и Millhouse было 41,1% «Азбуки вкуса» (в 2024 г. эта доля перешла под контроль«Бавэро Групп»), еще 12% – у кипрской VMHY и 4,4% – у менеджмента компании. 

«Азбука вкуса» была основана в 1992 г. Кощеенко, Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. В июне 2021 г. СМИ писали о планах «Яндекса» по приобретению «Азбуки вкуса», но сделка, находившаяся в продвинутой стадии, так и не состоялась. 

У «Азбуки вкуса» нет конкурентов в премиум-сегменте, отмечает руководитель департамента M&A в BGP Capital Иван Пешков. Он отмечает, что сеть «успешно развивается», открывая мини-маркеты «Азбука Daily» в местах с высокой проходимостью. 

В то же время у основного конкурента «Магнита» – Х5, к примеру, есть магазины под брендами «Виктория» и «Перекресток», которые с точки зрения позиционирования находятся выше эконом-сегмента и ближе к премиум, отмечает инвестбанкир Илья Шумов. Сейчас у «Магнита», по сути, два формата магазинов – магазины эконом-сегмента у дома, работающие под брендами «Магнит» и «Дикси» , и магазины-дискаунтеры В1, но отсутствует формат «даже близкий к премиуму», указывает эксперт. Поэтому сделка, по его словам, выглядит вполне логичным продолжением развития стратегии «Магнита». 

Значительное внимание в магазинах «Азбуки вкуса» уделяется готовой еде – наиболее быстрорастущей и наиболее маржинальной категории в продуктовом ритейле, замечает Пешков. Поэтому покупка сети значительно укрепит позиции «Магнита» в этом сегменте, который она развивает совместно с Grow Food (по данным Forbes, пакет принадлежит «Марафон Групп», крупнейшему акционеру «Магнита» на конец 2022 г.). 

При этом синергия в закупках между «Магнитом» и «Азбукой вкуса» будет ограниченной из-за небольшого пересечения ассортимента, считает Пешков.

Шумов, наоборот, отмечает, что номенклатура товаров сетей пересекается, поэтому сделка усилит обеих ритейлеров и не приведет «к негативному эффекту каннибализации» для магазинов «Магнита».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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