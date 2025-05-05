Перевозки пассажиров на сети РЖД в апреле выросли на 1,9%
В апреле 2025 г. перевозки пассажиров на сети РЖД выросли на 1,9% в годовом выражении, достигнув 106,5 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.
За отчетный месяц объем перевозок в пригородном сообщении составил 97 млн пассажиров (рост на 1,8%), а в дальнем следовании – 9,5 млн человек (увеличение на 3,3%).
Согласно данным за январь – апрель 2025 г., общее количество перевезенных пассажиров достигло 396,6 млн человек, что на 2,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородных поездах было перевезено 360,4 млн пассажиров (+2,6%), а в поездах дальнего следования – 36,2 млн человек (+0,4%).
29 апреля стало известно о росте финансовых показателей РЖД за I квартал 2025 г. Чистая прибыль компании по РСБУ увеличилась до 13,25 млрд руб. Выручка за январь – март составила 773,2 млрд руб., продемонстрировав рост на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль от продаж выросла на 31,1%, достигнув 110 млрд руб.