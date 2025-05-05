Перевозки пассажиров на сети РЖД в апреле выросли на 1,9%

Согласно данным за январь – апрель 2025 г., общее количество перевезенных пассажиров достигло 396,6 млн человек, что на 2,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородных поездах было перевезено 360,4 млн пассажиров (+2,6%), а в поездах дальнего следования – 36,2 млн человек (+0,4%).