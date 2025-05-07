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Суд поддержал Роспатент в споре с Бакальчуком

Ведомости

Суд по интеллектуальным правам отказал сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку в иске к Роспатенту из-за решения службы не признавать бренд Wildberries общеизвестным товарным знаком. Об этом известно из документов суда.

Бакальчук подал иск еще в декабре 2024 г. В своем Telegram-канале он назвал принципиальным вопрос признания бренда Wildberries общеизвестным товарным знаком. По его словам, это позволило откатить незаконные сделки и защитить бренд от манипуляций.

В РВБ отказались от комментариев. «Ведомости» также направили запрос Бакальчуку.

6 мая вступило в силу решение о расторжении брака основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. У Ким осталась 100%-ная доля в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

В сентябре 2024 г. в объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ (ООО «РВБ») сообщили о намерении подать иск на 27 млрд руб. по более 60 невыполненным договорам со стороны «ВБ девелопмент». Уточнялось, что РВБ уведомила «ВБ девелопмент» об отказе от текущих соглашений и начала заключать договоры с новой дочерней структурой, которая выступит техническим заказчиком при возведении логоцентров. В ответ на это Бакальчук сказал, что заявления РВБ об одностороннем расторжении договора и замене застройщика не имеют юридической силы.

В конце января Бакальчук подал иск к Wildberries почти на 10 млрд руб. Речь о вознаграждении за «построенные объекты и выполненные работы, которые были завершены до приостановки выплат». Их стоимость, утверждает Бакальчук, была рассчитана по рыночной цене, а его оппоненты в течение полугода находили формальные отговорки от уплаты этих средств и не предпринимали никаких действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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