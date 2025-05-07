Суд поддержал Роспатент в споре с Бакальчуком

В сентябре 2024 г. в объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ (ООО «РВБ») сообщили о намерении подать иск на 27 млрд руб. по более 60 невыполненным договорам со стороны «ВБ девелопмент». Уточнялось, что РВБ уведомила «ВБ девелопмент» об отказе от текущих соглашений и начала заключать договоры с новой дочерней структурой, которая выступит техническим заказчиком при возведении логоцентров. В ответ на это Бакальчук сказал, что заявления РВБ об одностороннем расторжении договора и замене застройщика не имеют юридической силы.