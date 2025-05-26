ФНС подала заявление о банкротстве кофейни «Кофе хауз»

В апреле 2023 г. по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан бывший совладелец сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский. В сети кофеен «Кофе хауз» Якубовскому принадлежало около 16%. Летом 2014 г. он вместе с другими владельцами также передал этот актив сети «Шоколадница». На тот момент в России работали 226 кофеен сети.