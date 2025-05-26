ФНС подала заявление о банкротстве кофейни «Кофе хауз»
Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила процедуру банкротства кофейни «Кофе хауз». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу таких дел.
ООО «Кофе хауз» входит в ГК «Шоколадница». Как заявили изданию в группе компаний, там еще не получили официальное заявление о банкротстве от налоговой службы и не располагают информацией о сумме заявленных требований.
В ГК сообщили, что «Кофе хауз» не имеет активов и не ведет никакой деятельности. При этом сеть кофеен нарастила чистую прибыль на 53% до 121,5 млн руб. по итогам 2024 г. Чистые активы на конец года составляли 191,5 млн руб., выручка снизилась на 17% г/г до 1,55 млрд руб.
Издание со ссылкой на данные СПАРК отмечает, что у ООО есть сертификат на производство жареного зернового кофе, четыре действующие лицензии на продажу алкоголя в Москве, товарные знаки «Кофе хауз» и «Фабрика кофе "Вари и пей"», договоры аренды помещений и домены сети кофеен «Кофе хауз». Согласно сайту компании, сейчас работают пять точек сети в Москве.
В апреле 2023 г. по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан бывший совладелец сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский. В сети кофеен «Кофе хауз» Якубовскому принадлежало около 16%. Летом 2014 г. он вместе с другими владельцами также передал этот актив сети «Шоколадница». На тот момент в России работали 226 кофеен сети.
8 апреля Якубовскому вынесли приговор в виде восьми лет в исправительной колонии по делу о хищении более $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. На следующий день ему предъявили новое обвинение – по делу об организации преступного сообщества. Он был арестован 15 апреля.