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ФНС подала заявление о банкротстве кофейни «Кофе хауз»

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила процедуру банкротства кофейни «Кофе хауз». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу таких дел.

ООО «Кофе хауз» входит в ГК «Шоколадница». Как заявили изданию в группе компаний, там еще не получили официальное заявление о банкротстве от налоговой службы и не располагают информацией о сумме заявленных требований.

В ГК сообщили, что «Кофе хауз» не имеет активов и не ведет никакой деятельности. При этом сеть кофеен нарастила чистую прибыль на 53% до 121,5 млн руб. по итогам 2024 г. Чистые активы на конец года составляли 191,5 млн руб., выручка снизилась на 17% г/г до 1,55 млрд руб.

Издание со ссылкой на данные СПАРК отмечает, что у ООО есть сертификат на производство жареного зернового кофе, четыре действующие лицензии на продажу алкоголя в Москве, товарные знаки «Кофе хауз» и «Фабрика кофе "Вари и пей"», договоры аренды помещений и домены сети кофеен «Кофе хауз». Согласно сайту компании, сейчас работают пять точек сети в Москве.

В апреле 2023 г. по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан бывший совладелец сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский. В сети кофеен «Кофе хауз» Якубовскому принадлежало около 16%. Летом 2014 г. он вместе с другими владельцами также передал этот актив сети «Шоколадница». На тот момент в России работали 226 кофеен сети.

8 апреля Якубовскому вынесли приговор в виде восьми лет в исправительной колонии по делу о хищении более $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. На следующий день ему предъявили новое обвинение – по делу об организации преступного сообщества. Он был арестован 15 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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