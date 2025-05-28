СД «Озон Фармацевтики» рекомендовал дивиденды в 0,28 рубля на акцию за I квартал

В финансовых результатах «Озон фармацевтики» говорилось, что выручка компании за I квартал 2025 г. увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,9 млрд руб. Рост был обеспечен за счет увеличения продаж по всем каналам, расширения ассортимента продукции и повышения представленности в аптечных сетях. Также позитивное влияние оказало активное участие в госзакупках, смещение спроса в сторону более дорогих препаратов и рост средней цены упаковки.