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СД «Озон Фармацевтики» рекомендовал дивиденды в 0,28 рубля на акцию за I квартал

Ведомости

Совет директоров «Озон Фармацевтики» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2025 г. в размере 0,28 руб. за одну акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 

На выплату дивидендов компания планирует направить в общей сложности 307,6 млн руб. Совет предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 3 июля.

В финансовых результатах  «Озон фармацевтики» говорилось, что выручка компании  за I квартал 2025 г. увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,9 млрд руб. Рост был обеспечен за счет увеличения продаж по всем каналам, расширения ассортимента продукции и повышения представленности в аптечных сетях. Также позитивное влияние оказало активное участие в госзакупках, смещение спроса в сторону более дорогих препаратов и рост средней цены упаковки.

24 апреля компания отчиталась о финансовых результатах за 2024 г. Чистая прибыль «Озон фармацевтики» по МСФО выросла на 15,2% относительно 2023 г., достигнув 4,6 млрд руб., а выручка увеличилась на 30%, составив 25,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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