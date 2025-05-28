СД «Озон Фармацевтики» рекомендовал дивиденды в 0,28 рубля на акцию за I квартал
Совет директоров «Озон Фармацевтики» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2025 г. в размере 0,28 руб. за одну акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
На выплату дивидендов компания планирует направить в общей сложности 307,6 млн руб. Совет предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 3 июля.
В финансовых результатах «Озон фармацевтики» говорилось, что выручка компании за I квартал 2025 г. увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,9 млрд руб. Рост был обеспечен за счет увеличения продаж по всем каналам, расширения ассортимента продукции и повышения представленности в аптечных сетях. Также позитивное влияние оказало активное участие в госзакупках, смещение спроса в сторону более дорогих препаратов и рост средней цены упаковки.
24 апреля компания отчиталась о финансовых результатах за 2024 г. Чистая прибыль «Озон фармацевтики» по МСФО выросла на 15,2% относительно 2023 г., достигнув 4,6 млрд руб., а выручка увеличилась на 30%, составив 25,6 млрд руб.