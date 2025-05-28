Telegram договорился о сотрудничестве с компанией Илона Маска xAI
Telegram и компания бизнесмена Илона Маска xAI договорились о сотрудничестве на год. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в социальной сети X.
Согласно договоренности, в Telegram будет встроен чат-бот Grok. Мессенджер получит от компании Маска $300 млн и акционерный капитал, а также будет получать 50% дохода от подписок xAI, реализованных через Telegram.
XAI была основана два года назад, и за это время, по словам Маска, компания «быстро стала одной из ведущих лабораторий искусственного интеллекта в мире, создавая модели и центры обработки данных с беспрецедентной скоростью и масштабом». О регистрации xAI стало известно в апреле 2023 г. В том же месяце Маск говорил о планах создать альтернативу нейросети ChatGPT под названием TruthGPT, которая должна была попытаться «понять природу вселенной».
28 мая газета The Wall Street Journal писала, что компания Telegram намерена привлечь не менее $1,5 млрд за счет размещения новых облигаций, несмотря на то что Дуров оказался в центре уголовного расследования во Франции.