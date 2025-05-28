Telegram договорился о сотрудничестве с компанией Илона Маска xAI

XAI была основана два года назад, и за это время, по словам Маска, компания «быстро стала одной из ведущих лабораторий искусственного интеллекта в мире, создавая модели и центры обработки данных с беспрецедентной скоростью и масштабом». О регистрации xAI стало известно в апреле 2023 г. В том же месяце Маск говорил о планах создать альтернативу нейросети ChatGPT под названием TruthGPT, которая должна была попытаться «понять природу вселенной».