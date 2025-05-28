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Telegram договорился о сотрудничестве с компанией Илона Маска xAI

Ведомости

Telegram и компания бизнесмена Илона Маска xAI договорились о сотрудничестве на год. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в социальной сети X.

Согласно договоренности, в Telegram будет встроен чат-бот Grok. Мессенджер получит от компании Маска $300 млн и акционерный капитал, а также будет получать 50% дохода от подписок xAI, реализованных через Telegram.

XAI была основана два года назад, и за это время, по словам Маска, компания «быстро стала одной из ведущих лабораторий искусственного интеллекта в мире, создавая модели и центры обработки данных с беспрецедентной скоростью и масштабом». О регистрации xAI стало известно в апреле 2023 г. В том же месяце Маск говорил о планах создать альтернативу нейросети ChatGPT под названием TruthGPT, которая должна была попытаться «понять природу вселенной».

17 февраля xAI представила чат-бот Grok 3. 

28 мая газета The Wall Street Journal писала, что компания Telegram намерена привлечь не менее $1,5 млрд за счет размещения новых облигаций, несмотря на то что Дуров оказался в центре уголовного расследования во Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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