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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за I квартал составила 660,4 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал составила 660,4 млрд руб., что на 1% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка компании составила 2,8 трлн руб., что на 1% больше по сравнению с уровнем прошлого года. Показатель EBITDA составил 844 млрд руб., показав снижение на 7% год к году. 

Общий долг снизился на 641 млрд руб. до 6,1 трлн руб. Чистый долг, скорректированный на депозиты, с конца 2024 г. снизился на 10% до 5,1 трлн руб.

Свободный денежный поток составил 273 млрд руб. Это на 32% больше, чем в I квартале 2024 г.

27 мая «Газпром» разместил новый выпуск облигаций на сумму $400 млн в эквиваленте с расчетами в рублях. Техническое завершение сделки запланировано на 29 мая. Размещение прошло по ставке купона 7,25% годовых и сроком обращения четыре года. По данным Газпромбанка, выпуск стал рекордным по объему среди валютных облигаций с рублевыми расчетами в этом году и отличился самой низкой ставкой среди аналогичных выпусков со сроком более одного года.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что компания поставила по газопроводу «Сила Сибири» в Китай первые 100 млрд куб. м российского газа. Контракт действует до середины 2049 г., в 2027 г. начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту – «Дальневосточному», добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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