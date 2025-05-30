Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за I квартал составила 660,4 млрд рублей
Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал составила 660,4 млрд руб., что на 1% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.
Выручка компании составила 2,8 трлн руб., что на 1% больше по сравнению с уровнем прошлого года. Показатель EBITDA составил 844 млрд руб., показав снижение на 7% год к году.
Общий долг снизился на 641 млрд руб. до 6,1 трлн руб. Чистый долг, скорректированный на депозиты, с конца 2024 г. снизился на 10% до 5,1 трлн руб.
Свободный денежный поток составил 273 млрд руб. Это на 32% больше, чем в I квартале 2024 г.
27 мая «Газпром» разместил новый выпуск облигаций на сумму $400 млн в эквиваленте с расчетами в рублях. Техническое завершение сделки запланировано на 29 мая. Размещение прошло по ставке купона 7,25% годовых и сроком обращения четыре года. По данным Газпромбанка, выпуск стал рекордным по объему среди валютных облигаций с рублевыми расчетами в этом году и отличился самой низкой ставкой среди аналогичных выпусков со сроком более одного года.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что компания поставила по газопроводу «Сила Сибири» в Китай первые 100 млрд куб. м российского газа. Контракт действует до середины 2049 г., в 2027 г. начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту – «Дальневосточному», добавил он.