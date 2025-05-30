Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за I квартал составила 660,4 млрд рублей

27 мая «Газпром» разместил новый выпуск облигаций на сумму $400 млн в эквиваленте с расчетами в рублях. Техническое завершение сделки запланировано на 29 мая. Размещение прошло по ставке купона 7,25% годовых и сроком обращения четыре года. По данным Газпромбанка, выпуск стал рекордным по объему среди валютных облигаций с рублевыми расчетами в этом году и отличился самой низкой ставкой среди аналогичных выпусков со сроком более одного года.