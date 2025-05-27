«Газпром» привлек $400 млн через выпуск долларовых облигаций
27 мая ПАО «Газпром» разместил новый выпуск облигаций на сумму $400 млн в эквиваленте с расчетами в рублях. Техническое завершение сделки запланировано на 29 мая, сообщает представитель Газпромбанка.
Размещение прошло по ставке купона 7,25% годовых и сроком обращения четыре года. По данным Газпромбанка, выпуск стал рекордным по объему среди валютных облигаций с рублевыми расчетами в этом году и отличился самой низкой ставкой среди аналогичных выпусков со сроком более одного года.
Первоначальный ориентир по размещению составлял от $150 млн по ставке не выше 8%. Но благодаря высокому спросу объем выпуска был увеличен вдвое, а финальный купон установлен на 75 базисных пунктов ниже первоначального ориентира.
Книга заявок достигла $525 млн и включала ордера от 70 инвесторов. Основную долю (76%) составили клиенты частных банков и брокерских платформ, еще 15% пришлось на управляющие, страховые и инвестиционные компании, 9% – на банки.
В апреле «Газпром» размещал облигации на $350 млн на срок три года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой.