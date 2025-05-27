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«Газпром» привлек $400 млн через выпуск долларовых облигаций

Ведомости

27 мая ПАО «Газпром» разместил новый выпуск облигаций на сумму $400 млн в эквиваленте с расчетами в рублях. Техническое завершение сделки запланировано на 29 мая, сообщает представитель Газпромбанка.

Размещение прошло по ставке купона 7,25% годовых и сроком обращения четыре года. По данным Газпромбанка, выпуск стал рекордным по объему среди валютных облигаций с рублевыми расчетами в этом году и отличился самой низкой ставкой среди аналогичных выпусков со сроком более одного года.

Первоначальный ориентир по размещению составлял от $150 млн по ставке не выше 8%. Но благодаря высокому спросу объем выпуска был увеличен вдвое, а финальный купон установлен на 75 базисных пунктов ниже первоначального ориентира.

Книга заявок достигла $525 млн и включала ордера от 70 инвесторов. Основную долю (76%) составили клиенты частных банков и брокерских платформ, еще 15% пришлось на управляющие, страховые и инвестиционные компании, 9% – на банки.

В апреле «Газпром» размещал облигации на $350 млн на срок три года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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