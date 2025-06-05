Возможный покупатель Nord Stream 2 ожидает отказа Запада от решения по газу РФ
Западные страны могут поменять свое решение об отказе от покупки российского газа. Об этом заявил потенциальный покупатель Nord Stream 2 американский инвестор Стивен Линч в интервью The New York Times (NYT).
«Когда они решат, что им нужен газ из России, а они это сделают, мы будем готовы. В конце концов европейское руководство изменит свою позицию», – сказал он.
Линч считает, что в случае покупки Nord Stream 2 американской компанией он будет усиленно контролироваться Западом: «Это позволит Европе избежать ведения бизнеса напрямую с российскими компаниями и людьми, находящимися под западными санкциями».
В ноябре 2024 г. The Wall Street Journal писала, что американский инвестор Линч, на протяжении 20 лет занимавшийся бизнесом в России, обратился к властям США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах, если трубопровод «Северный поток – 2» будет выставлен на аукционе.
Линч считает, владение трубопроводом предоставит стране возможность доминирования в мирных переговорах с Россией и послужит долгосрочным интересам американского государства.
28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти планируют сделать все, чтобы «Северный поток – 2» не был введен в эксплуатацию.