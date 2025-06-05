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Возможный покупатель Nord Stream 2 ожидает отказа Запада от решения по газу РФ

Ведомости

Западные страны могут поменять свое решение об отказе от покупки российского газа. Об этом заявил потенциальный покупатель Nord Stream 2 американский инвестор Стивен Линч в интервью The New York Times (NYT).

«Когда они решат, что им нужен газ из России, а они это сделают, мы будем готовы. В конце концов европейское руководство изменит свою позицию», – сказал он.

Линч считает, что в случае покупки Nord Stream 2 американской компанией он будет усиленно контролироваться Западом: «Это позволит Европе избежать ведения бизнеса напрямую с российскими компаниями и людьми, находящимися под западными санкциями».

В ноябре 2024 г. The Wall Street Journal писала, что американский инвестор Линч, на протяжении 20 лет занимавшийся бизнесом в России, обратился к властям США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах, если трубопровод «Северный поток – 2» будет выставлен на аукционе.

Линч считает, владение трубопроводом предоставит стране возможность доминирования в мирных переговорах с Россией и послужит долгосрочным интересам американского государства.

28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти планируют сделать все, чтобы «Северный поток – 2» не был введен в эксплуатацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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