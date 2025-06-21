Главы крупнейших энергокомпаний обсудили на ПМЭФе будущее энергетики
На Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) эксперты, политики, ученые, представители органов власти и руководители крупнейших международных энергокомпаний обсудили тренды мирового энергорынка. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».
Их прогнозы во многом совпали с концепцией развития отрасли, которую представил глава «Роснефти» Игорь Сечин. В докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» он писал, что нынешнее состояние мировой энергетики находится на этапе формирования нового облика, который обусловлен многократным ростом потребления электроэнергии. По мнению Сечина, оптимальным решением будет синтез традиционных и альтернативных источников энергии.
На мероприятии выступили председатель совета директоров «Роснефти» Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, главный исполнительный директор Pertamina Симон Алойсиус Мантири, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад, академик РАН Александр Дынкин, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака и президент ГК «ТОФС» Давид Гаджимирзаев.
21 июня Сечин в ходе выступления на Энергетической панели ПМЭФа заявил, что мировое потребление энергии к 2050 г. вырастет на четверть, или на 50 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки. Ключевым фактором роста спроса он назвал рост спроса на энергию в развивающихся странах.
По мнению главы «Роснефти», одной из главных причин такой тенденции является демография: в ближайшие 25 лет население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона суммарно увеличится на 1,4 млрд человек, что обеспечит почти весь прирост населения мира. Другой причиной станет урбанизация в странах Азии и Африки: по оценке МЭА, в ближайшие 25 лет число горожан в них вырастет более чем на 1,6 млрд человек.
Главным вызовом Сечин назвал рост потребления электроэнергии. Он указал, что в текущем году инвестиции в этот сектор на 50% превысят вложения в ископаемое топливо.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. Его главной темой обозначено «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».