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Владелец ЮГК Струков заявил, что не намерен скрываться на фоне ареста активов

Ведомости

Президент и крупнейший акционер компании «Южуралзолото» Константин Струков находится в Челябинской области и не намерен скрываться от правоохранителей. Об этом он сам сообщил ТАСС.

«Я на работе, спокойно работаю. [Нахожусь в Челябинской области], конечно, а где же я должен быть еще? Я не собираюсь скрываться, мне и некуда», – сказал он.

Струков не стал комментировать иск Генпрокуратуры о взыскании его акций в доход государства. 

Компания сообщила инвесторам в соцсети «Пульс», что поддерживает тесный контакт с ЦБ РФ и Московской биржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров.

3 июля Генпрокуратура РФ подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), принадлежащие Струкову. По данным источника «Ведомостей», причиной подачи иска стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли.

На фоне этого остановились торги акциями ЮГК на Московской бирже. Как пояснили в представительстве площадки, приостановка происходит на основании предписания Банка России.

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