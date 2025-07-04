Владелец ЮГК Струков заявил, что не намерен скрываться на фоне ареста активов
Президент и крупнейший акционер компании «Южуралзолото» Константин Струков находится в Челябинской области и не намерен скрываться от правоохранителей. Об этом он сам сообщил ТАСС.
«Я на работе, спокойно работаю. [Нахожусь в Челябинской области], конечно, а где же я должен быть еще? Я не собираюсь скрываться, мне и некуда», – сказал он.
Струков не стал комментировать иск Генпрокуратуры о взыскании его акций в доход государства.
Компания сообщила инвесторам в соцсети «Пульс», что поддерживает тесный контакт с ЦБ РФ и Московской биржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров.
3 июля Генпрокуратура РФ подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), принадлежащие Струкову. По данным источника «Ведомостей», причиной подачи иска стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли.
На фоне этого остановились торги акциями ЮГК на Московской бирже. Как пояснили в представительстве площадки, приостановка происходит на основании предписания Банка России.