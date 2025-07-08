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Греческая DEPA и «Газпром» достигли соглашения в споре о ценах на газ

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Спор греческого поставщика газа DEPA Commercial с «Газпромом» по вопросу цен на газ завершился досудебным соглашением, сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы греческой компании. В ее публикации указано, что российский холдинг предоставил компромиссное предложение.

Как передает агентство, контракт между компаниями был подписан в январе 2022 г. Он подразумевал поставки 2 млрд м³ газа ежегодно и заканчивался в 2026 г. При этом цена на ресурс должна была состоять из 80%, привязанных к котировкам на хабе TTF, и оставшихся 20% – к ценам на нефть. Затем цены в тот же год резко выросли и греческая компания не смогла купить даже минимальный годовой объем поставок «Газпрома».

В марте 2024 г. DEPA Commercial перевела спор с «Газпромом» в международный арбитраж, т. к. контракт был составлен по принципу take-or-pay («бери или плати»), когда компания обязана платить за поставки, даже если не может их получить.

По данным Reuters, сейчас DEPA смогла обеспечить конкурентоспособные цены на поставку газа на 2025 и 2026 гг. и решить все вопросы с «Газпромом».

В конце июня компания «Нафтогаз Украины» официально запросила у «Газпрома» выплату в размере $1,37 млрд. Она получила окончательное решение международного арбитража в Цюрихе 20 июня. Спор касается соглашения компаний России и Украины от 30 декабря 2019 г., согласно которому российский газ экспортировался в Европу через Украину. После начала спецоперации Украина закрыла один из транзитных пунктов, в связи с чем поставки пришлось сократить, затем Киев и вовсе объявил об остановке транзита.

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