Греческая DEPA и «Газпром» достигли соглашения в споре о ценах на газ

Как передает агентство, контракт между компаниями был подписан в январе 2022 г. Он подразумевал поставки 2 млрд м³ газа ежегодно и заканчивался в 2026 г. При этом цена на ресурс должна была состоять из 80%, привязанных к котировкам на хабе TTF, и оставшихся 20% – к ценам на нефть. Затем цены в тот же год резко выросли и греческая компания не смогла купить даже минимальный годовой объем поставок «Газпрома».