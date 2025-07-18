ФАС включила цены на рейсы в Геленджик в еженедельный мониторинг
Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль стоимость авиабилетов в Геленджик и в обратных направлениях, включив соответствующий маршрут в еженедельный мониторинг, сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители надзорной службы объяснили, что в рамках мониторинга ФАС контролирует цены на авиабилеты для полетов по России в эконом-классе. Если специалисты выявляют значительный рост стоимости, ведомство анализирует расходы и доходы отдельных компаний по каждому направлению рейсов. В мониторинг входит 150 туристических маршрутов. В ФАС подчеркнули, что при фиксации необоснованного роста цен ведомство оперативно примет меры реагирования.
17 июля стало известно, что с момента открытия продаж авиабилетов от авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Геленджик цены на них выросли в три раза. 9 июля билеты в обе стороны стоили 17 800 руб. В настоящий момент их стоимость на даты с 18 по 23 июля начинается от 50 000 руб.
9 июля Минтранс сообщил, что работа аэропорта Геленджик возобновится в ближайшее время (он был закрыт с 2022 г., когда началась спецоперация на Украине). Датой первого рейса было утверждено 18 июля. В воздушной гавани уточнили, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе с пропускной способностью 891 пассажир в час. В год этот комплекс может обслуживать более 1 млн клиентов.