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Главная / Бизнес /

«Росатом» запросил господдержку для обслуживания кредитов

Ведомости

Госкорпорации «Росатом» необходима поддержка в части стоимости привлекаемых денежных средств на развитие проектов. Об этом заявили представители корпорации на комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», передает «Интерфакс».

«Росатом» строит новые блоки в рамках программы развития атомной энергетики в России за счет получаемых средств в рамках программы ДПМ (договоров о предоставлении мощности). При этом с 2027 г. корпорации потребуется заимствование средств.

Первый замгендиректора госкорпорации Андрей Петров на встрече призвал комиссию обратиться к правительству с рекомендацией господдержки программы. По словам руководителя «Росатома» Алексея Лихачеа, корпорации нужна поддержка в виде субсидирования ставки или «предоставления особых ресурсов, особой стоимости».

В июне 2024 г. директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева говорила, что государство выделяет недостаточный объем средств на проекты по разработке российского программного обеспечения (ПО). Она отмечала, что в реестре российского ПО нет разницы между решениями, которые построены на иностранных компонентах, и теми, которые построены на российских системах.

«Ведомости» в мае писали, что «Росатом» задумался о размещении облигаций на зарубежном рынке. Как уточнял представитель корпорации, в апреле дочерняя структура «Росатома», «Атомэнергопром», получила высший рейтинг ААА по национальной шкале в крупном китайском агентстве Dagong Global Credit Rating.

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