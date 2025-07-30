«Росатом» запросил господдержку для обслуживания кредитов
«Росатом» строит новые блоки в рамках программы развития атомной энергетики в России за счет получаемых средств в рамках программы ДПМ (договоров о предоставлении мощности). При этом с 2027 г. корпорации потребуется заимствование средств.
Первый замгендиректора госкорпорации Андрей Петров на встрече призвал комиссию обратиться к правительству с рекомендацией господдержки программы. По словам руководителя «Росатома» Алексея Лихачеа, корпорации нужна поддержка в виде субсидирования ставки или «предоставления особых ресурсов, особой стоимости».
В июне 2024 г. директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева говорила, что государство выделяет недостаточный объем средств на проекты по разработке российского программного обеспечения (ПО). Она отмечала, что в реестре российского ПО нет разницы между решениями, которые построены на иностранных компонентах, и теми, которые построены на российских системах.
«Ведомости» в мае писали, что «Росатом» задумался о размещении облигаций на зарубежном рынке. Как уточнял представитель корпорации, в апреле дочерняя структура «Росатома», «Атомэнергопром», получила высший рейтинг ААА по национальной шкале в крупном китайском агентстве Dagong Global Credit Rating.