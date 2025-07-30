«Росатом» запросил господдержку для обслуживания кредитов

В июне 2024 г. директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева говорила, что государство выделяет недостаточный объем средств на проекты по разработке российского программного обеспечения (ПО). Она отмечала, что в реестре российского ПО нет разницы между решениями, которые построены на иностранных компонентах, и теми, которые построены на российских системах.