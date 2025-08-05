Маск столкнулся с судебным иском акционеров из-за роботакси

Маск представил роботизированное такси Cybercab осенью 2024 г. Тогда он говорил, что машина будет запущена в производство до 2027 г., ее стоимость составит менее $30 000. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.