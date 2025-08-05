Маск столкнулся с судебным иском акционеров из-за роботакси
Миллиардер Илон Маск и его компания Tesla столкнулись с судебным иском акционеров в связи с сокрытием «значительного риска опасности» беспилотных роботакси. Об этом пишет Reuters со ссылкой на иск.
Иск был подан после первых публичных испытаний роботакси Tesla, прошедших в конце июня в Остине (штат Техас). Тогда электрокары превысили скорость, резко затормозили, наехали на бордюр, выехали на встречную полосу и высадили пассажиров посреди многополосных дорог.
«Маска и его производителя электромобилей обвинили в неоднократном завышении эффективности и перспектив своей технологии автономного вождения, что привело к завышению финансовых перспектив и стоимости акций Tesla», – говорится в материале.
Бизнесмен также заверял в ходе телефонной конференции 22 апреля, что Tesla сосредоточена на запуске роботакси в Остине в июне. Reuters указывает, что развитие роботакси «критически важно» для Tesla. Производитель последние годы сталкивается с падением спроса на свои электрокары, а политика Маска вызывает негативные реакции.
Маск представил роботизированное такси Cybercab осенью 2024 г. Тогда он говорил, что машина будет запущена в производство до 2027 г., ее стоимость составит менее $30 000. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.
О провале первого публичного испытания в июне писал Reuters. Агентство нашло 11 видеороликов, на которых видны проблемы автоматизированных такси компании.