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Маск столкнулся с судебным иском акционеров из-за роботакси

Ведомости

Миллиардер Илон Маск и его компания Tesla столкнулись с судебным иском акционеров в связи с сокрытием «значительного риска опасности» беспилотных роботакси. Об этом пишет Reuters со ссылкой на иск.

Иск был подан после первых публичных испытаний роботакси Tesla, прошедших в конце июня в Остине (штат Техас). Тогда электрокары превысили скорость, резко затормозили, наехали на бордюр, выехали на встречную полосу и высадили пассажиров посреди многополосных дорог. 

«Маска и его производителя электромобилей обвинили в неоднократном завышении эффективности и перспектив своей технологии автономного вождения, что привело к завышению финансовых перспектив и стоимости акций Tesla», – говорится в материале.

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Бизнесмен также заверял в ходе телефонной конференции 22 апреля, что Tesla сосредоточена на запуске роботакси в Остине в июне. Reuters указывает, что развитие роботакси «критически важно» для Tesla. Производитель последние годы сталкивается с падением спроса на свои электрокары, а политика Маска вызывает негативные реакции.

Маск представил роботизированное такси Cybercab осенью 2024 г. Тогда он говорил, что машина будет запущена в производство до 2027 г., ее стоимость составит менее $30 000. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.

О провале первого публичного испытания в июне писал Reuters. Агентство нашло 11 видеороликов, на которых видны проблемы автоматизированных такси компании.

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