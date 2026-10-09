«Известия»: чиновники ЕАЭС организовали поставку некачественных товаров в Россию
Товары, которые не прошли надлежащий контроль качества, продаются в российских магазинах и на маркетплейсах в рамках схемы, организованной чиновниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
«На сегодня по фактам выдачи 15 000 сертификатов возбуждены уголовные дела. Под ответственность попали 11 лабораторий, из которых 10 зарегистрированы в Киргизии, а одна – в Армении», – сказал источник, близкий к правоохранительным органам.
По версии источников издания, лаборатории выдают компаниям документы, подтверждающие качество продукции, однако товары не проходят какие-либо тесты. Способствовать выдаче таких документов, по информации «Известий», может министр ЕЭК по внутренним рынкам Варос Симонян.
Другой источник также сообщил, что в Армении могли выдавать «серые сертификаты» еще тогда, когда Симонян работал в министерстве экономики страны, поскольку там он управлял национальным органом по аккредитации Армении. Также, по мнению источника, чиновник мог повлиять на то, что Интегрированная информационная система (ИИС) не была внедрена в заявленный срок (система предназначалась для упрощения процесса отслеживания действительных сертификатов качества товаров). Кроме того, чиновник выступал против того, чтобы лишать лицензии лаборатории, которые выдают ложные сертификаты.
Адвокат Алексей Гавришев пояснил «Известиям», что, если причастность лабораторий будет доказана, в отношении них может начаться полноценная проверка. Собеседник издания добавил, что, согласно «Договору о Евразийском экономическом союзе», чиновник ЕАЭС может быть лишен неприкосновенности, если в отношении него будут направлены иски, которые связаны с его профессиональной деятельностью или сторона обвинения предъявит доказательства его причастности к преступлению.
В феврале Росаккредитация на 12 месяцев прекратила действие на территории России всех документов трех органов по сертификации стран ЕАЭС. Решение является частью плана обеления экономики. Он, в свою очередь, входит в план структурных изменений в российской экономике до 2030 г.