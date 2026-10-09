«Известия»: чиновники ЕАЭС организовали поставку некачественных товаров в Россию

Другой источник также сообщил, что в Армении могли выдавать «серые сертификаты» еще тогда, когда Симонян работал в министерстве экономики страны, поскольку там он управлял национальным органом по аккредитации Армении. Также, по мнению источника, чиновник мог повлиять на то, что Интегрированная информационная система (ИИС) не была внедрена в заявленный срок (система предназначалась для упрощения процесса отслеживания действительных сертификатов качества товаров). Кроме того, чиновник выступал против того, чтобы лишать лицензии лаборатории, которые выдают ложные сертификаты.