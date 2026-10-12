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Главная / Бизнес /

Трамп: ЕС заплатил России $250 млрд за энергоносители

Ксения Наумчик

Страны Евросоюза (ЕС) заплатили России $250 млрд за энергоресурсы. Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Европейский союз заплатил России $250 млрд за энергоносители, а фейковые СМИ не хотят даже близко подходить к этой истории», – заявил американский лидер.

Трамп отметил, что сделал правильный выбор, подчеркнув приоритет американского народа.

9 октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Трампа. В ходе беседы была достигнута договоренность о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. В этой связи минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом российского дизельного топлива.

10 октября Financial Times со ссылкой на источники писала, что переговоры украинской делегации с представителями Трампа в Майами закончились досрочно из-за дизельной сделки между Россией и США. По данным FT, американские чиновники усилили давление на Киев, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и пригрозили прекратить обмен разведданными. Высокопоставленный украинский чиновник после объявления Трампа заявил, что Киев продолжит удары по российским НПЗ.

11 октября американский лидер объявил о введении режима прекращения огня в энергетической сфере между Россией и Украиной. Офис президента Украины заявил, что не знает о такой договоренности.

Тем же днем «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) призвал правительство Германии к возобновлению поставок российских энергоносителей после соглашения о дизельном топливе между США и РФ. При этом, как пишет Reuters, Германия 10 октября заявила, что сохранит санкции против России, несмотря на решение Трампа.

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