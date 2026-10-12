Трамп: ЕС заплатил России $250 млрд за энергоносители

10 октября Financial Times со ссылкой на источники писала, что переговоры украинской делегации с представителями Трампа в Майами закончились досрочно из-за дизельной сделки между Россией и США. По данным FT, американские чиновники усилили давление на Киев, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и пригрозили прекратить обмен разведданными. Высокопоставленный украинский чиновник после объявления Трампа заявил, что Киев продолжит удары по российским НПЗ.