Какие профессии подойдут тем, кто все время отвлекается
При всех преимуществах цифровой эпохи один из ее серьезных недостатков заключается в том, что мы постоянно отвлекаемся: нужно то поискать в Google, то проверить сообщения в WhatsApp, то добавить что-то в корзину в интернет-магазине. Последние исследования в области психологии показывают, что с ростом использования социальных медиа обостряется дефицит внимания, снижаются эмпатия и социальные навыки, a также усугубляются нарциссические черты личности и усиливается чувство неудовлетворенности жизнью.
Одно из направлений исследований, связанное с проблемой рассеянного внимания в цифровой среде, касается рабочей продуктивности. Согласно данным Google Trends, все больше людей задают в поисковой системе запрос «Как быть продуктивным», а значит, эта тема действительно волнует многих.
Но ошибочно было бы предполагать, что все мы в равной степени подвержены влиянию отвлекающих факторов. Исследования свидетельствуют, что склонность отвлекаться зависит от индивидуальных особенностей работы мозга и рассеянность (равно как и сосредоточенность) внимания – одна из черт личности.
Мы привыкли ценить сосредоточенность и умение надолго полностью погрузиться в работу и ни на что не отвлекаться, но и в рассеянности есть плюсы. Она усиливает любознательность и творческие качества: чем меньше вы отфильтровываете не относящуюся к делу информацию, тем более оригинальными и необычными будут ваши идеи.
К тому же, если человек не может примириться с рутиной, скучной и повторяющейся работой, это побуждает его искать новые и нетрадиционные пути, которые учат мыслить по-другому и видеть другие горизонты, обогащают социальный, интеллектуальный и жизненный опыт.
Хороший способ побороть негативное влияние отвлекающих факторов – найти работу с подходящим вашему складу количеством переключений. В конце концов, талантливый человек – это человек на своем месте, чья деятельность соответствует его природным качествам, наклонностям и привычкам.
Вот четыре профессии, в которых рассеянное внимание и склонность отвлекаться могут пригодиться. Если вы замечаете, что не можете долгое время фокусироваться на одной и той же задаче или проблеме, быстро находите решения и хотите большего разнообразия в повседневной работе, рассмотрите эти возможности.
1. Предприниматель
Немногие профессии задают такое же многообразие видов деятельности, как предпринимательство. Найти идею, затем ресурсы для ее воплощения, пообщаться с ключевыми выгодополучателями, вывести компанию на рынок и развить этот рынок – в мире бизнеса нет места скуке и рутине. Неудивительно, что метаанализ показывает высокий уровень «открытости новому опыту» среди предпринимателей. Они отличаются от руководителей и менеджеров большим любопытством, интересом к разнообразию и новизне, неприятием скучных, рутинных и предсказуемых задач. Также исследования показывают, что по сравнению с наемными сотрудниками у предпринимателей более широко развит диапазон навыков и компетенций.
2. Связи с общественностью и медиа
Если вам сложно отключиться от происходящих вокруг событий или длительно концентрироваться на одной теме, возможно, вам подойдет карьера в PR или медиа. Тут нужно работать с клиентами из различных отраслей, быть готовым к любым новостям, общаться с самой разной аудиторией по самым разным каналам коммуникации. Специалисты по связям с общественностью поглощают и перерабатывают огромное количество информации, практически ничего не отфильтровывая и превращая отвлекающие факторы в начало нового контента, новой истории. Медийный бизнес требует универсального склада ума, готовности к мозговому штурму и генерации новых концепций, а также способности управлять всеми этапами реализации (от написания сценария и составления расписания до подбора актеров и режиссуры). Здесь вас всегда будет отвлекать множество людей, требующих вашего внимания и доступности.
3. Консультант
Еще одна отличная карьерная возможность для тех, кто не терпит монотонности и рутины, – сфера консалтинга. Карьера здесь, как правило, только выигрывает от рассеянности внимания и открытости новому. Консультанту нужны знания и компетенции, однако гораздо важнее то, что консультант хочет узнать, чем то, что он уже знает. Успех в консалтинге сопутствует скорее универсальным, а не узким специалистам. И каждая новая задача в консалтинге – это изучение нового, знакомство с новым клиентом или получение нового опыта.
4. Журналист
Журналистика еще одно прибежище для людей с гиперактивным мышлением. Эта профессия зачастую совмещает в себе элементы трех вышеописанных: вам нужно уметь продать себя, как предпринимателю, быть открытым и оперативно реагировать на новости и события, а также уметь переключаться с одной темы на другую в поисках ответа на новые вопросы. Переключаясь, вы осваиваете что-то новое, и для вас более значимо не то, что вы уже знаете, а то, что можно еще узнать. Как верно подметил американский философ Эрик Хоффер, «во времена крутых перемен будущее принадлежит тем, кто способен учиться. Именно такие люди обычно оказываются способными выжить в мире, которого больше нет».
Об авторе: Томас Чаморро-Премузик – главный специалист по кадрам в ManpowerGroup, профессор бизнес-психологии в Университетском колледже Лондона и Колумбийском университете