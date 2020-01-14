Какие профессии подойдут тем, кто все время отвлекается

Журналистика еще одно прибежище для людей с гиперактивным мышлением. Эта профессия зачастую совмещает в себе элементы трех вышеописанных: вам нужно уметь продать себя, как предпринимателю, быть открытым и оперативно реагировать на новости и события, а также уметь переключаться с одной темы на другую в поисках ответа на новые вопросы. Переключаясь, вы осваиваете что-то новое, и для вас более значимо не то, что вы уже знаете, а то, что можно еще узнать. Как верно подметил американский философ Эрик Хоффер, «во времена крутых перемен будущее принадлежит тем, кто способен учиться. Именно такие люди обычно оказываются способными выжить в мире, которого больше нет».